توجه به سلیقه گردشگرها رمز موفقیت صنایع دستی ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، جولیو ویناچا صبح سه شنبه در دیدار با هنرمندان و تولید کنندگان صنایع دستی شهرستان سمنان در خلال بازدید از نمایشگاه صنایع دستی استان سمنان، ضمن بیان اینکه اگر در تولید صنایع دستی، سلیقه مخاطبان در نظر گرفته نشود نمی توان انتظار موفقیت داشت، ابراز داشت: هنرمندان صنایع دستی در صورتی که به سلیقه مخاطب توجه نداشته باشند، نه تنها بازارهای داخلی را از دست می دهند، بلکه به بازارهای جهانی نیز راه نمی یابند.

وی افزود: تولیدکنندگان صنایع دستی در ایران تنها در صورت توجه به نیاز و سلیقه گردشگران و مسافران و تولید آثار کاربردی، قادر به ارتباط گیری با بازارهای جهانی هستند.

اینترنت ابزاری برای اشاعه تولیدات هنری

مشاور تخصصی یونیدو همچنین با اشاره به لزوم اشاعه فرهنگ تولیدات دستی و هنرهای بومی در سطح جهان، گفت: هنرمندان باید از پتانسیل های موجود در عصر حاضر مانند اینترنت در اشاعه و معرفی کارهایشان استفاده کنند تا بتوانند فرایند برند سازی محصولاتشان را در سطح جهانی دنبال کنند.

ویناچا تاکید کرد: ایده پردازی برای اشاعه و معارفه یک تولید خوب، بهتر از صرف تولید آن به روش های سنتی است چرا که می تواند هنرمند را با فرایند برند سازی تولیداتش بیش از پیش آشنا سازد.

وی با بیان اینکه تاکنون برای ایده پردازی و کمک به رونق صنایع دستی و گردشگری، به ۲۰ کشور دنیا سفر کرده است، افزود: نخستین بار است که به ایران سفر می کنم و دلیل سفرم به این کشور این است که از پتانسیل های بسیار زیاد این کشور در زمینه تولیدات و آثار هنری و صنایع دستی آگاه هستم.

دیدار از بازارچه صنایع دستی گرمسار، کاروانسرای ده نمک آرادان، کارگاه صنایع دستی و فرش دست باف سمنان و همچنین نشست با فعالان حوزه صنایع دستی در شهرستان های دامغان و شاهرود از جمله برنامه های سفر معاون توسعه صنعتی و صنایع خلاق سازمان ملل متحد به استان سمنان است.