به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی در شورای معاونین جمعیت هلال‌احمر با اشاره به این که اربعین امسال، حرکت بسیار عظیمی شکل گرفته و این خود پیام معناداری به همه جهانیان است، عنوان کرد: هلال‌احمر و همه خدمتگزاران به زائران در اربعین امسال، جزو کسانی بوده‌اند که همواره در خط مقدم ارائه خدمت قرار داشته و کمتر دیده شده و حتی نخواستند که دیده شوند.

صدور دستور تشکیل دبیرخانه دائمی خدمت به زائران

وی با اشاره به اینکه هلال‌احمر یکی از شرکای اصلی حمایت و خدمت به مردم بوده و لذا باید ماموریت هلال‌احمر در خدمت به زائران در سال‌های آینده، جدی‌تر دنبال شود، اظهار کرد: بر این اساس لازم است نسبت به پیشنهاد تشکیل دبیرخانه دائمی ارائه خدمت به زائران در ایامی چون اربعین و سایر مناسبت‌های خاص مانند زائران پیاده حرم رضوی در حوزه دبیرکل اقدام لازم انجام شود.

ضیائی با تاکید بر ضرورت احصاء نقاط قوت و ضعف در ارائه خدمات به زائران و ارسال گزارش مبسوط به مسئولان در این زمینه، خاطرنشان کرد: اربعین امسال نظارت‌های مستقیم و غیرمستقیمی از مبادی مختلف و به‌خصوص مسئولان هلال‌احمر از نحوه خدمت‌دهی به زائران در مسیرهای پیاده‌وری، کربلا و نجف انجام شد که ارزیابی‌ها نشان‌دهنده اوج خدمت‌رسانی در مکان‌های استقرار هلال‌احمری‌ها است.

ارائه خدمت به زائران در تقویم هلال‌احمر ثبت و ماندگار شده است

رئیس جمعیت هلال‌احمر با بیان این که ارائه خدمت به زائران در تقویم هلال‌احمر ثبت و ماندگار شده است، گفت: این مهم به تقویم کاری ثابت هلال‌احمر اضافه شده است؛ چراکه اساسا وظیفه هلال‌احمر خدمت‌رسانی در اجتماعات بزرگ و مردمی است و البته خدمت به زائران از افتخارات هلال‌احمر محسوب می‌شود.

وی با تاکید بر ضرورت تقدیر از خدمات همه خادمان زائران در اربعین امسال از جمله امدادگران، داوطلبان، سازمان امداد و نجات، مرکز پزشکی حج و زیارت، سازمان داوطلبان، استان‌های در مسیر زائران، استان‌های مرزی، روابط‌عمومی و مدیران جمعیت هلال‌احمر و همه عزیزانی که به نوعی در این حرکت عظیم نقش داشتند، افزود: باید به‌طور ویژه از دبیرکل جمعیت هلال‌احمر و همه نهادهایی که دوشادوش و با مدیریت هلال‌احمر به زائران خدمت‌رسانی کردند، تقدیر کرد و البته واقع مطلب این است که این خدمات ارزشمند از عهده نهادی مردمی، توانمند و امین مردم، همچون هلال‌احمر برمی‌آید و انتظار هم همین است.

ضیائی با بیان اینکه هلال‌احمر برای مراسم اربعین امسال پیش‌بینی‌ها و برنامه‌ای جداگانه به‌ منظور ارائه خدمات در صورت رخداد حادثه‌ای احتمالی را انجام داده بود، تصریح کرد: با وجود همه آمادگی‌های هلال‌احمر، خوشبختانه شاهد هیچ بحرانی در اربعین امسال نبودیم.