بخش دانشگاهی پنجمين جشنواره«حركت»درسمنان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دانشگاه سمنان، مسعود نصیری صبح سه شنبه و در خلال آغاز به کار بخش دانشگاهی جشنواره حرکت، ضمن بیان اینکه دانشگاه سمنان در روزهای بیست و سوم و بیست و چهارم آذرماه میزبان این همایش است، گفت: در اين جشنواره ۴۷ انجمن علمي دانشجويي دانشگاه سمنان در قالب ۵۰ غرفه دستاوردهاي علمي خود در يكسال گذشته شامل مقاله، نشريات، اختراع و ابداع و خلاقيت هايشان را دراین نمايشگاه به نمایش می گذارند .

وی افزود: برگزاري كارگاه هاي آموزشي، تقدير از فعالان انجمن هاي علمي دانشجويي، اعلام رنكينگ انجمن ها، اهداي تنديس طلايي جشنواره به برگزيدگان مراحل منطقه اي و ملي هشتمين جشنواره حركت از ديگر برنامه هاي اين جشنواره است.

معاون فرهنگی دانشگاه سمنان همچنین بیان داشت: خلاقيت و نوآوري، انجام پژوهش، داشتن مقاله، اختراع و مسائل آموزشي از ملاك هاي انتخاب انجمن علمي برتر بوده و در نهايت سه انجمن علمي به عنوان برتر انتخاب مي شوند و به جشنواره ملي راه مي يابند.

نشست نظام نوشتاری گویش سمنانی برگزار می شود

مدیرگروه زبان شناسی همگانی دانشگاه سمنان نیز در خلال این همایش از برگزاری نشست تخصصی بررسی نوشتار و خط الرسم گویش سمنانی خبر داد و گفت: این نشست تخصصی با حضور کارشناسان و صاحبنظران گویش سمنانی، بیست و ششم آذرماه در دانشکده علوم انسانی دانشگاه سمنان برگزار می شود.

محمد رضویان درباره اهداف برگزاری این نشست، توضیح داد: در اين نشست صاحبنظران حوزه زبان شناسي و همچنين پژوهشگران، نويسندگان و شاعران گويش سمناني در زمينه نظام نوشتاري این گويش به بحث و تبادل نظر می پردازند تا رويكرد واحدي برای تدوين نظام نوشتاري گويش سمناني اتخاذ شود.

وی افزود: دکتر کوروش صفوی استاد دانشگاه علامه طباطبایی و دکتر محرم اسلامی دانشیار دانشگاه صنعتی شریف از استادان برجسته کشور و محققان خط سمنانی و میهمانان ویژه این نشست هستند.

استقبال خوب از کتاب گویش سمنانی

مدیر گروه زبان شناسی همگانی دانشگاه سمنان همچنین درباره کیفیت برگزاری این نشست یکروزه، گفت: در جلسه صبح اساتيد زبان شناسي در زمينه نظام نوشتاري از منظر زبان شناسي صحبت مي كنند و در جلسه بعداز ظهر هم ديدگاه هاي خود را در زمينه نظام نوشتاري گويش سمناني مطرح خواهند كرد.

رضویان افزود: نشست تخصصی رسم الخط گویش سمنانی به همت گروه زبان شناسی و انجمن علمی زبان شناسی همگانی دانشگاه سمنان برگزار می شود .

وی افزود: کتاب آموزش گویش سمنانی که به همت اساتید و محققان گویش سمنانی تالیف و توسط انتشارات دانشگاه سمنان منتشر و اردیبهشت سال گذشته در این دانشگاه رونمایی شد، مورد استقبال کثیر مردم دیار قومس قرار گرفته است که این استقبال کارشناسان را به تحقیق بیشتر درباره این گویش کهن ترغیب می کند.