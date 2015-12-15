شماره جدید «ندای ملت»/ شهرک سازی به بهانه کشف آثار باستانی یهود

به گزارش خبرگزاری مهر، درشماره جدید هفته نامه «ندای ملت» موضوعاتی مختلفی چون مسائل داخلی پاکستان و نیز موضوعات بین المللی چون بحران سوریه و معضل آوراگان سوری، مسئله شهرک سازی صهیونیستها در بیت المقدس و نیز بیانیه « حماس» در مورد تحرکات رژیم صهیونیستی در غزه مورد بررسی قرار گرفته است.

دراین هفته نامه «محبوب احمد» در مقاله خود تحت عنوان «نابود شدن زیر ساخت های سوریه و معضل آوارگان سوری» به تحلیل و بررسی موضوع آوارگان سوری و مهاجرت آنها به کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی پرداخته است.

وی در این مقاله می نویسد: سوریه که روزگاری از امن ترین بلاد اسلامی بود و بعد از عراق مهمترین کشور اسلامی به لحاط دارا بودن آثار تاریخی و قبور پیامبران الهی به شمار می رود ناگهان مورد تهاجم تروریستها و گروه تروریستی تکفیری داعش قرار گرفت.

اوی در ادامه می افزاید: جنگی ناخواسته و خانمان سوز که از ۱۱ مارس ۲۰۱۱ در سوریه شروع شد تا سال ۲۰۱۳ میلادی جان بیش از ۱۵ هزار انسان بی گناه را گرفته است و روز به روز به تعداد آوارگان این جنگ اضافه می شود. بیشتر آوارگان سوری به کشورهای اردن، ترکیه و لبنان گریخته اند و یا به کشورهای اروپایی رفته اند. در این بین کشورهای اروپایی در قوانین مهاجرت خود تغییراتی بوجود آورده اند و این عرصه را بر آوارگان و مهاجران سوری کشورهای اروپای سخت و سخت‌تر کرده است.

« محبوب احمد» در ادامه تصریح می کند: به زنان و کودکان آواره سوری ظلمها روا داشته شد و مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. صدها هزار نفر دانش آموز سوری از تحصیل محروم ماندند و آوارگانی که در خیمه ها به سر می برند از ابتدایی ترین امکانات رفاهی و بهداشتی محروم مانده اند حتی آب آشامیدنی سالم نیز برای آنها فراهم نمی شود.

وی نقش آمریکا را در بحران سوریه اینگونه بیان می کند: آمریکا از ابتدا مخالفت خود را با حکومت بشار اسد اعلام کرده است و از سویی دیگر از گروه های مخالف دولت بشار حمایت می کند. کشورهای منطقه خواهان حل سیاسی بحران سوریه هستند اما کشورهای عرب منطقه برای گروههای مخالف دولت بشار اسد اسلحه و مهمات فراهم می کنند و به گونه ای دستی بر آتش افروخته شده در سوریه دارند. آمریکا هم که ادعای مبارزه با گروه تروریستی داعش را دارد مواضع مخالفان را در جاهایی که با ارتش سوریه در حال درگیری هستند مورد هدف قرار نمی دهد. موضوع مهم این است که قدرتهای استعماری در حال به یغما بردن منابع زیرزمینی و نفت و گاز سوریه هستند و بدین گونه آمریکا و هم پیمانان اروپایی و عرب او در منطقه بر ثروت ملی سوریه چنگ زده اند و مدافعان حقوق بشر جهانی خود مرتکب بدترین نوع ظلمها شد خوی درنده خویی خود را در منطقه به نمایش می گذارند.

موضوع دیگری که این هفته نامه مورد بررسی قرار داده فلسطین و ساخت شهرک های جدید برای صهیونیستها در بیت المقدس است.

«رمضان اصغر» در مقاله خود به بررسی دلایل شهرک سازی صهیونیستها در جنوب بین المقدس می پردازد و می گوید: کارشناسان آثار باستانی رژیم اسرائیل بر این باورند که مهری با قدمت ۲۷۰۰ ساله از قسمتهای جنوبی بیت المقدس بدست آورده اند که متعلق به پادشاه آن زمان یهودیان «حزقیاهو» است. کارشناسان فلسطینی این ادعای دروغین صهیونستها را رد کرده اند و آن را بهانه ای برای تسلط خود بر بیت المقدس می دانند.

وی با اشاره به بیانیه حماس در مورد رژیم اسرائیل می افزاید: رژیم اسرائیل ۵۰ جسد شهدای فلسطینی را به فلسطینیان تحویل نداده است و خانه های شهدای فلسطینی را خراب می کند. رژیم اسرائیل نه تنها در بیت المقدس شروع به شهرک سازی کرده است بلکه با ورود صهیونیست های افراطی به داخل مسجد الاقصی و اجرای رسومات نکوهیده توسط آنان به مقدسات اسلام و مسلمانان بی حرمتی می شود. حماس از مردم فلسطین خواسته است که به خیابانها بیایند و بر علیه سیاستهای اشغال گرایانه رژیم اسرائیل شعار سر دهند.

وی در ادامه تصریح می کند: حماس در بیانیه خود به کشورهای اسلامی تاکید داشته است که روابط خود را با رژیم اسرائیل بطور کامل قطع کنند و از انتفاضه قدس حمایت کنند. مردم فلسطین با جان و دل از مقدسات اسلام و مسلمین دفاع می کنند. اسرائیل در بوجود آوردن جنگ و درگیری در کشورهای اسلامی نقش مهمی دارد و باید کشورهای اسلامی با هوشمندی تمام با توطئه های این رژیم اشغال گر مبارزه کنند و او را در عرصه جهانی تنها بگذارند.