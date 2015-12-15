خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: سال‌هاست که دریاچه‌های فارس رنگ آب و حیات را ندیده‌اند. سال‌هاست که با خشکیدگی تالاب‌های استان، به‌یکباره تصمیم‌سازان استان نیز این اکوسیستم‌های بی‌نظیر را به‌فراموشی سپرده اند تا هر‌روز برعمق فاجعه خشکیدگی دریاچه‌های فارس بیشتر شود.

این روزها اگر حساسیتی نیز وجود دارد بیشتر در سطح محیط‌زیست و انجمن‌های مردم نهاد است. طی مدت اخیر حتی مصوباتی که برای احیاء تالاب‌های استان نیز تعیین شده بود، کمتر در‌دست اجرا قرار می‌گیرد.

یکی از مصوبات، تامین حقابه‌های دریاچه های استان بود که طی این مدت کمتر خبری از اجرای این مصوبه به‌گوش رسیده است.

مديرکل حفاظت محيط زيست فارس با تاکید بر ضرورت تخصیص حقابه‌های تالاب‌های استان به خبرنگار مهر گفت: براساس مصوبه دوم تیرماه سال جاری هیئت دولت مبنی بر تخصیص حقابه‌ دریاچه‌های فارس بعد از آب شرب، باید این موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد.

حمزه ولوی افزود: براساس این مصوبه دستگاه‌های ذی‌ربط موظف هستند بعد از تامین آب شرب سهم محیطزیست را به‌عنوان دومین اولویت دردستور کار قرار داده و پس از محیط زیست، صنعت و کشاورزی مدنظر قرار گیرد.

وی ادامه داد: سهمیه محیط زیست براساس شرایط و میزان بارندگی متفاوت است و دراین خصوص کارشناسان وزارت نیرو برای زمان‌های ترسالی، خشکسالی و میانسالی هر کدام حقابه‌های مختلفی را درنظر گرفته‌اند که محیط زیست نیز براین اساس خواهان تخصیص حقابه‌های دریاچه‌های استان است.

مدیرکل محیط زیست استان با تاکید بر اینکه این اداره‌کل اجرایی شدن مصوبه هیئت‌دولت را در این‌خصوص به‌جد پیگیری می کند، گفت: تنها راه نجات دریاچه‌های استان از این وضعیت تخصیص حقابه است از این رو اجرایی شدن مصوبه را به‌طور جدی پیگیری تا حداقل‌های حقابه به دریاچه‌ها اختصاص یابد.

ولوی ادامه داد: این درخواست محیط زیست یک درخواست کاملا قانونی و مطابق با مصوبه هیئت‌دولت است ازاین‌رو دستگاه‌های ذی‌ربط موظف به اجرای آن هستند.

در حال حاضر وضعیت دریاچه‌های استان به ویژه دریاچه بختگان بسیارنگران کننده است از این رو ضروری است هرچه سریعتر برای برون‌رفت دریاچه‌ها‌از این وضعیت، حقابه آن‌ها تخصیص یابد وی افزود: دراین راستا محیط زیست استان فارس هم درسطح ملی و هم استانی این موضوع را به‌جد پیگیری می کند زیرا این حق محیط زیست است.

مدیرکل محیط زیست استان فارس تاکید کرد: در حال حاضر وضعیت دریاچه‌های استان به ویژه دریاچه بختگان بسیارنگران کننده است از این رو ضروری است هرچه سریعتر برای برون‌رفت دریاچه‌ها از این وضعیت، حقابه آن‌ها تخصیص یابد.

ولوی بیان کرد: خشک شدن دریاچه‌های استان طی چند سال گذشته خسارات جبران‌ناپذیری را به‌همراه داشته که به‌عنوان نمونه می‌توان به ورود اقلیم کویر به استان اشاره کرد.

در این رابطه یک کارشناس حوزه محیط زیست با اشاره به وضعیت بحرانی دریاچه‌های استان فارس به خبرنگار مهر گفت: متاسفانه به‌دلیل بی توجهی مسئولان امر به موضوع محیط زیست و تخصیص حقابه طی چند سال گذشته، هر روز وضعیت دریاچه‌های فارس بحرانی‌تر شده است.

علمدار علمداری تخصیص حقابه دریاچه‌ها بعد از تامین آب شرب را منطقی دانست و تاکید کرد: ۹۵ درصد حوزه‌های آبخیز دریاچه‌های استان صرف کشاورزی می‌شود و این آمار بسیار نگران کننده است از این‌رو تخصیص حقابه دریاچه‌ها بعد از آب شرب می‌تواند گام موثری در احیاء آنها باشد.

وی با اشاره به اینکه طی این چند سال حقابه‌ای برای دریاچه‌های فارس در نظر گرفته نشده، تصریح کرد: این یک دستورالعمل است که باید مورد توجه قرار گیرد و در چارچوب آن دستورالعمل حقابه دریاچه‌های فارس تخصیص یابد.

این کارشناس حوزه محیط زیست اظهار داشت: هم‌اکنون شرایط به گونه‌ای است که پدیده ریزگرد، خشکی پوشش‌های گیاهی و... نیز به دلیل خشکی دریاچه‌های استان و از بین رفتن رطوبت افزایش داشته که باید هرچه سریعتر برای برون‌رفت از این وضعیت دریاچه‌های استان احیا شود.

عملداری تاکید کرد: به عنوان نمونه حقابه دریاچه بختگان در زمان ترسالی یک میلیارد مترمکعب، در زمان میان سالی ۶۰۰ میلیون مترمکعب و خشکسالی ۴۰۰ میلیون مترمکعب است از این رو باید براساس این آمار نسبت به تخصیص حقابه ها اقدام کرد.

وی افزود: در این راستا اگر حقابه بختگان هرسال تخصیص یابد می توان در یک پروسه زمانی بین پنج تا ۱۰ سال نسبت به احیای دریاچه اقدام کرد.

وی پیرامون حقابه دریاچه پریشان و کافتر بیان کرد: وضعیت این دو دریاچه نسبت به بختگان بهتر است ازاین‌رو می توان با مدیریت مصرف آب و جلوگیری از کشاورزی نسبت به احیای این دو دریاچه در یک پروسه زمانی سه تا پنج ساله امیدوار بود.

به گزارش مهر، مسئولان امرباید به این نکته توجه کنند هر روز که از خشکیدگی تالاب‌های فارس می گذرد، شرایط احیاء نیز به مراتب سخت‌تر خواهد شد از این رو باید در اسرع وقت نسبت به تامین حقابه اقدام جدی به عمل آورد.