به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین هاشمی در جلسه ستاد انتخابات استان با گله‌مندی از تاخیر اعضای ستاد انتخابات در این جلسه گفت: در جلسه انتخابات با کسی شوخی نداریم. حضور مسئولان در این جلسات مهم است و تاخیر در آن قابل قبول نیست. وی به دبیر ستاد انتخابات استان تاکید کرد: باید به تاخیرکنندگان تذکر داده شود.

هاشمی گفت: اگر مسئولی امکان حضور به موقع نداشته باید از قبل هماهنگ می‌کرد زیرا نظم، مهمترین بحث ما در انتخابات است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وزارت کشور از مدت‌ها قبل از تمامی فرمانداران خواسته است که فرم‌های ارزیابی خود را از طریق سامانه به این وزارتخانه ارائه کنند، گفت: متاسفانه تعدادی از فرمانداران هنوز این فرم‌ها را ارائه نکرده اند و تا ظهر فردا وقت دارید این فرم‌ها را ارائه کنید و در غیر این صورت توبیخ می‌شوید.

هاشمی با تاکید بر اینکه در انتخابات تعارف نداریم، افزود: بنده از فرمانداران به دلیل اقدامات مناسب نسبت به تشکیل هیأت‌های اجرایی که به موقع صورت گرفت، تشکر می‌کنم.

وی با تاكید براینكه فرمانداران در انتخاب 30 نفر از معتمدین دقت نظر داشته باشند عنوان كرد:‌ خوشنامی، دینداری، توجه به حق دیگران و امكان حضور در همه جلسات باید در معتمدین باشد.

استاندار تهران با بیان اینکه به دنبال تقابل و مچ‌گیری نیستیم، ‌خاطرنشان کرد: ما همواره در ستاد انتخابات به دنبال تعامل با هیأت‌های نظارت و شورای نگهبان هستیم.