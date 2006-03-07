رهبران حماس به 5 كشور اروپايي سفر مي كنند / ائتلاف آمريكا و اسرائيل عليه حماس در حال فروپاشي است

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل از نشريه المنار، يكي ازرهبران جنبش حماس اعلام كرد: هيئتي ازمسئولان اين جنبش به رياست خالد مشعل رئيس دفترسياسي حماس اول ماه آينده آوريل( فرودين ماه) به پنج كشوراروپايي سفر مي كند.

اين منبع با بيان اينكه فرانسه و آلمان از جمله كشورهايي هستند كه هيئت حماس به آنها سفر خواهد كرد،اعلام كرد: تماس هاي پنهاني بين اين كشورهاي اروپايي با جنبش حماس براي اين منظورانجام شد و تنظيم مقدمات اين سفردوره اي به طور پنهاني صورت پذيرفت.

اين مسئول جنبش حماس همچنين خاطرنشان كرد: هيئتي ازاين جنبش طي روزهاي آتي ازعربستان، آفريقاي جنوبي و ونزوئلا نيز ديدن مي كنند.

سعود الفيصل وزير امور خارجه عربستان گفته است كه رياض هيچ مانعي براي استقبال از رهبران حماس نمي بيند.

يك مقام بلندپايه آمريكايي درواشنگتن به اين نشريه عرب زبان گفت: اين شكافي كه حماس درسطح بين المللي به وجود آورده به معني فروپاشي هرگونه ائتلافي است كه آمريكا و اسرائيل عليه حماس تشكيل داده بودند.

درحالي قراراست اين سفردوره اي رهبران حماس به كشورهاي اروپايي صورت بگيرد كه درآغاز هفته جاري رهبران حماس به رياست خالد مشعل به سفرخود به مسكو خاتمه دادند.

خالد مشعل ديدارخود را به مقامات سوري مثبت خواند و تاكيد كرد : حماس هرگز گزينه مقاومت را كنارنمي گذارد و درعين حال مي خواهد جلوي خونريزي و جنگ گرفته شود.