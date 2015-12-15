یک افتتاحیه متفاوت و زودهنگام برای جشنواره موسیقی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم اعلام عمومی سیاست های جدید و سیاست های راهبردی سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر روز جمعه ۲۷ آذر ماه با حضور هنرمندان، شرکت کنندگان، علاقمندان و مدیران جشنواره در تالار وحدت برگزار خواهد شد.
در این مراسم که از ساعت ۱۴ در تالار وحدت آغاز میشود سیاستهای کلی جشنواره سی و یکم فجر تشریح میشود.
جشنواره موسیقی فجر در سال جاری با تغییراتی همراه است که سرفصلهای مربوط به این تغییرات تشریح خواهد شد. اعلام جدول نهایی اجراهای جشنواره، تشریح بخشهای مختلف و معرفی اجمالی تمام گروهها و هنرمندان حاضر در این رویداد از دیگر برنامههای این مراسم است.
در آیین اعلام عمومی سیاست های سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر هنرمندان و گروههایی همچون اردوان کامکار، گروه پالت و... به اجرای برنامه خواهند پرداخت و در پایان این مراسم مدیر جشنواره طی نشستی به پرسشهای خبرنگاران پاسخ میدهد.
ورود برای عموم آزاد و رایگان است. علاقمندان شركت در این مراسم میتوانند با مراجعه به سایت جشنواره نسبت به ثبت نام اقدام كنند.
گشایش مقدماتی سی و یکمین جشنواره موسیقی فجر و نشست پرسش و پاسخ روز جمعه ۲۷ آذرماه از ساعت ۱۴ در تالار وحدت برگزار میشود.
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