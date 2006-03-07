۱۶ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۱۱

هشدار نيروي انتظامي به اخلالگران نظم عمومي در مراسم پايان سال:

عبور از خطوط قرمز ناجا با برخورد قاطع همراه است

فرمانده نيروي انتظامي گفت: با اخلاگران نظم عمومي و افرادي كه به بهانه مراسم پايان سال و چهارشنبه سوري خطوط قرمز ناجا را ناديده گرفته و اسباب نا امني را براي شهروندان فراهم كنند ، برخورد قاطع و شديد مي شود.

سردار اسماعيل احمدي مقدم درحاشيه يازدهمين همايش فرماندهان و مديران ناجا با بيان اين مطلب افزود: بر اساس نظر شوراي امنيت كشور، نحوه برگزاري مراسم چهارشنبه آخر سال در هر شهرستان را مسئولان محلي با توجه به مقتضيات و شرايط منطقه تعيين و اعمال مي كنند.

فرمانده نيروي انتظامي كشور با تاكيد بر اينكه اين نيروعبور از دو خط قرمز را برنتابيده و با متخلفان برخورد خواهد شد، اضافه كرد: خط قرمز نخست خطرآفريني براي جوانان و نوجوانان از طريق عرضه يا فروش مواد منفجره و محترقه خطرناك است وخط قرمز ديگر نيز ايجاد مزاحمت براي ديگران به بهانه شادي كردن است ، لذا طي هماهنگي با دستگاه قضايي و وزارت اطلاعات  برخورد با اين دو گروه در دستور كار ناجا قرارگرفته است.

وي تصريح كرد: از چند روزقبل ازمراسم چهار شنبه آخر سال ، واحدهاي گشت را افزايش  داده و حضور ماموران نيز در گذرگاه ها و نقاط باسابقه محسوس تر مي شود تا بدين ترتيب، امكان دسترسي مطلوب به پليس براي مردم فراهم شده و شهروندان در صورت  مزاحمت بتوانند به صورت حضوري به گشت ها و ماموران انتظامي مستقر در محل مراجعه كنند. 

احمدي مقدم در خصوص وضعيت رشد يا كاهش جرايم در كشور، گفت : در سال جاري با اجراي طرح ارتقاي سلامت اجتماعي تا 5 درصد كاهش جرايم داشتيم به طور مثال در شش ماهه دوم امسال در جرايمي مانند گروگانگيري ، آدم ربايي و تلفات  نيروهاي خودي كاهش و دردستگيري ها و كشفيات افزايش داشتيم و براي سال آينده نيز حداقل 10 درصد كاهش جرايم را پيش بيني كرده ايم.

کد مطلب 300043

