به گزارش خبرنگار مهر، احسان نصیری در رزمایش زمستانی جمعیت هلال احمر استان البرز که صبح امروز، سه شنبه برگزار شد، اظهار کرد: امدادگران جمعیت هلال احمر استان البرز در ۱۵ پایگاه ثابت و سیار به صورت شبانه روزی به مسافران و مردم استان البرز خدمات رسانی می کنند.

نصیری با تاکید بر اینکه امدادگران در طول سال آموزش می بینند و در پایگاه های جمعیت در سطح استان مستقر می شوند، گفت: امدادگران در ایام خاص مانند تعطیلات نوروز و فصل سرما با تلاش مضاعف و روحیه جهادی خدمت رسانی می کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان البرز افزود: قبل از شروع فصل سرما با سایر دستگاه های امدادی جلسات توجیهی و هماهنگی برگزار شده و اقلام زیستی در پایگاه ها دپو شده است همچنین دوره بازآموزی و مانور زمستانی برای امدادگران انجام شد.

نصیری با تاکید بر اینکه سیستم ارتباطی مانند بی سیم و ماهواره، فکس و تلفن تقویت شده است، گفت: امیدواریم فصل سرما بدون حادثه و مشکلی سپری شود. سوخت به اندازه کافی در پایگاه ها ذخیره شده است تا در مواقع انسداد مسیرها با مشکلی مواجه نشویم.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر بیان کرد: تعداد امدادگران، خودروهای سِت نجات و خودروهای پشتیبانی هم تقویت شده است و در هر ۱۵ پایگاه امدادی، آمبولانس و خودرو ست نجات وجود دارد.

نصیری با اشاره به اینکه ۱۰۰۰ نیروی امدادی در استان وجود دارد گفت: ۲۰۰ نفر از آنها به صورت عملیاتی همیشه آماده خدمت رسانی هستند.

نصیری در پایان با اعلام اینکه میانگین حضور اولین تیم نیروهای امدادی در هر حادثه حدود ۱۰ دقیقه است گفت: چنانچه مردم یا مسافران در هر ساعت از شبانه روز به خدمات هلال احمر نیاز داشته باشند با سامانه ۱۱۲ تماس بگیرند.