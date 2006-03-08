ناصر خسرو انبار باروت تهران است

معاون عملياتي سازمان آتش نشاني تهران در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با اشاره به خطري كه به جهت انبارهاي مواد شيميايي ناصر خسرو ، متوجه تهران است ، گفت: انبارها ، مغازه ها و ساختمانهاي اين خيابان مملو از انواع مواد شيميايي است كه هر كدام از اين انبارها مانند بمب ساعتي است.

محمد سميعي ادامه داد: خطر وجود انبارهاي چسبيده به هم و تو در توي مواد شيميايي براي اين منطقه و تهران به قدري است كه چنانچه آتش سوزي وسيعي در اين خيابان رخ دهد ، مي تواند به فاجعه اي غير قابل جبران بدل شود.

وي افزود: امكانات موجود در ايستگاه آتش نشاني در اين منطقه در صورت رخ دادن حريق وسيع در انبارهاي مواد اين خيابان قادر به مهار آتش نخواهد بود.

معاون عملياتي سازمان آتش نشاني تهران گفت: متاسفانه با وجود درخواستهاي مكرر سازمان آتش نشاني براي ساماندهي و جمع آوري انبارهاي تو در توي مواد شيميايي در ناصر خسرو و چاپخانه هاي سيلك خيابان ارامنه مولوي ، هيچ اقدامي از سوي مسئولان در اين خصوص صورت نگرفته است.

وي در پايان تاكيد كرد: بنابراين مي توان ناصر خسرو را به انبار باروتي تشبيه كرد كه هر لحظه احتمال انفجار و نشت مواد شيميايي و سمي و ريزش ديوارها و ساختمانهاي قديمي در آن وجود داشته ، پايتخت را به شكلي جدي تهديد مي كند.