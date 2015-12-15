  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۹

ناراحتی سرمربی گیتی‌پسند از تساوی تیمش؛

لک: بازیکنان ما بدون گذشت بازی کردند/ برای قهرمانی بسته نشده‌ایم!

لک: بازیکنان ما بدون گذشت بازی کردند/ برای قهرمانی بسته نشده‌ایم!

سرمربی تیم فوتسال گیتی پسند با انتقاد از عملکرد بازیکنان تیمش در دیدار با میثاق در لیگ برتر فوتسال، گفت: بازیکنان ما در این مسابقه بدون گذشت بازی کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا لک پس از تساوی تیم فوتسال گیتی پسند مقابل میثاق تهران در هفته بیست و دوم لیگ فوتسال اظهار کرد: باید بگویم این مسابقه یکی از دیدارهای سخت و بد ما به شمار می‌رفت و ما از قبل بازی، پیش‌بینی شرایط دشوار مسابقه را کرده بودیم.

وی با بیان اینکه میثاق یکی از تیم‌های خوب لیگ برتر به شمار می‌رود و ما شرایط آن را آنالیز کرده بودیم، ادامه داد: بازیکنان ما به خوبی می‌دانستند که اهمیت گل نخست بسیار بالاست اما متأسفانه امروز از موقعیت‌های خود استفاده نکردیم و بازیکنان ما در دیدار امروز بدون گذشت بازی کردند.

سرمربی تیم فوتسال گیتی‌پسند اصفهان با انتقاد از اینکه تیمش به راحتی گل دریافت می‌کند، افزود: متأسفانه به دلیل تعداد اندک بازیکنان فاز دفاعی تیم ما، گل‌های راحتی دریافت می‌کنند و یکی دیگر از دلایل افت تیم ما، این بود که بازیکنان بزرگ تیم، حریف را دست‌کم گرفته بودند.

وی با بیان اینکه گیتی‌پسند در ابتدای فصل با افکار قهرمانی بسته نشده است، تصرییح کرد: یک تیم در حد قهرمان، باید ۸ بازیکن یکدست داشته باشد و این در حالی است که گیتی‌پسند اینگونه نیست و بازیکنان نیمکت‌نشین ما از نظر فنی فاصله بسیاری با بازیکنان اصلی دارند.

لک اضافه کرد: متأسفانه برخی بازیکنان ما هنوز شرایط را باور نکرده‌اند و نمی‌دانند در چه فضایی به میدان می‌روند که باید این مشکلات برطرف شود.

کد مطلب 3000455

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه