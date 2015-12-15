درمان بیماران قلبی در ایران هم تراز با اروپا و آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود هاشمیان در آستانه برگزاری روز «آترودی»، اظهارکرد: به طور کلی ایران از نظر پزشکی طی سالهای اخیربه ویژه پیشرفت های زیادی داشته و این امر در مورد امکانات درمانی بیماران قلبی هم صدق می کند.

وی ادامه داد: خوشبختانه از این منظر کمبودی نداریم و در حال حاضر هم رو به پیشرفت های زیادی هستیم.ضمن اینکه بدون اغراق از اروپا و امریکا چیز قابل توجهی از لحاظ درمان نیز کم نداریم.

این متخصص قلب و عروق اظهارکرد: البته ازنظر پیشگیری بیماری های قلبی وعروقی به شدت ضعف داریم که این اتفاق یک همت کلی اجتماعی می خواهد و تنها به دست پزشکان و مسولان عملیاتی نمی شود.

وی با اشاره به این که خوشبختانه داروهای بیماران قلبی در ایران به اندازه کافی موجود است، افزود: وزارت بهداشت سعی داشته که همه داروها را فراهم کند بنابراین ما در این زمینه مشکلی نداریم.

به گفته هاشمیان تصلب شرائین- رسوب کلسترول در داخل رگ ها- موجب سکته های قلبی و مغزی خواهد شد.

این فوق تخصص اینترونشنال کاردیولوژی با اشاره به این که متأسفانه سن ابتلا به بیماری های قلب و عروق در ایران کاهش یافته، 30 تا 35درصد مرگ و میر افراد در دنیا و ایران را ناشی از بیماری های قلبی دانست.

هاشمیان اظهارکرد: سرعت بروز بیماری های قلبی در کشور ما با استانداردهای جهانی یکسان است.

وی ادامه داد: نحوه زندگی در بروز بیماری های قلبی به شدت موثر است؛ کم تحرکی هم نقش بسزایی دارد؛ از طرفی دیگر غذاهای فست فود بی اندازه چرب و مضر اند بنابراین غذای ناسالم و بی تحرکی و چاقی دست به دست هم می دهند و به بیماری های قلبی و عروقی منجر می شوند که در گذشته از کشورهای غربی کمتر بود اما درحال افزایش چشمگیری پیدا کرده است.

این متخصص قلب و عروق اظهارکرد: سن ابتلا به بیماری های قلبی در کشور ما کاهش یافته زیرا به طور معمول بیماری های قلبی و عروقی در 40سالگی در مردان و 60 سال به بالا در خانم ها دیده می شد اما درحال حاضربسیار پائین تر از این سنین نیز دیده می شود.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری روزملی آترودی یا آترواسکلروز افزود: در این روزمتخصصین مغزواعصاب و قلب و عروق در مورد آخرین پیشرفت ها درزمینه تشخیص، درمان و پیشگیری ازبیماری ها و نیزمهم ترین پیشرفت های دارویی و درمانی و مسایل مهم جامعه درحوزه سلامت قلب وعروق و مغزواعصاب بحث وتبادل نظرخواهند شد.

سومین همایش یکروزه بررسی و ارزیابی اثرات آترواسکلروز (تصلب شرایین) بر روی عروق بدن انسان با عنوان آترودی با همکاری انجمن آترواسکلروز ایران، انجمن سکته مغزی ایران، انجمن اینترونشنال کاردیولوژی ایران، انجمن قلب ایران و شرکت سانوفی روز جمعه 27 آذر ماه جاری در هتل پارسیان آزادی تهران برگزار می گردد.