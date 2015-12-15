حمید ترکزاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی بازرسی‌ها به عمل آمده توسط کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت شماره یک اصفهان یک باب کارگاه غیر مجاز تولید فلافل شناسایی و پلمپ شد.

وی بیان داشت: بازرسان بهداشت محیط طی بازرسی‌های روتین خود به یک منزل مسکونی واقع در یکی از مناطق شهری که بوی سرخ کردن مواد غذایی شدیدی استشمام می‌شد مشکوک شده و در بررسی‌های به عمل آمده محرز شد در این منزل فلافل تهیه و در سطح شهر توزیع می‌شود.

مدیر مرکز بهداشت شماره یک اصفهان با اشاره به اینکه محل این کارگاه، یک منزل مسکونی بوده که نیاز به اخذ حکم ورود از دادستان شهرستان را داشت، مکاتبات لازم در این خصوص انجام شده و با همکاری عوامل نیروی انتظامی به محل وارد شدیم، اظهار داشت: با ورود به این محل مشاهده شد، شخص خاطی اقدام به تولید فلافل با مواد اولیه نامناسب به ویژه روغن سوخته و نان ساندویچ کپک زده و تاریخ گذشته در محیطی بسیار نامطلوب و آلوده می‌کند.

وی اعلام کرد: در این محل بیش از ۱۰۰ کیلو فلافل تولید شده و مقادیری نان ساندویچی و روغن سرخ کردنی سوخته و نامناسب توقیف و معدوم شد و از آنجایی که فعالیت نامبرده در شرایط غیر بهداشتی بدون هر گونه مجوز بهداشتی بوده مکان پلمپ و پرونده به مراجع قضایی ارجاع شد.

ترکزاده افزود: به همشهریان توصیه می‌شود از خرید و مصرف فلافل‌های بدون مشخصات بهداشتی و فله‌ای به شدت پرهیز کرده و در صورت مشاهده هرگونه فعالیت دراین خصوص مراتب را به شماره تلفن ۱۹۰ اطلاع‌رسانی کند.