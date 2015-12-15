موسسه امام صادق(ع) توسط آیت الله سبحانی وقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی در همایش یاوران وقف و افتتاحیه پروژه‌های عمرانی که قبل از ظهر سه‌شنبه در مرکز فرهنگی امامزاده سیدعلی(ع) قم برگزار شد، موسسه علمی امام صادق(ع) که وی موسس آن بود را وقف و از سند وقف آن رونمایی کرد.

موسسه تحقیقاتی و علمی امام صادق(ع) در سال ۱۳۵۹ تأسیس و در سال ۱۳۶۰ به ثبت رسید که در طول فعالیت خود در زمینه تعلیم طلاب و نشر کتب مختلف فعالیت‌های خوبی داشته باشد.

همچنین در این مراسم از واقفین، هیئت امنای نمونه و مروجین سنت وقف با اهدای لوح تقدیر تجلیل شد و شرکت کنندگان و برگزیدگان در مراسم بهره برداری پروژه‌های عمرانی وقف شرکت کردند.

پروژه عمرانی مجتمع امامزاده احمد با متراژ بیش از ۲۷۰۰ مترمربع و ۳۵ میلیارد ریال اعتبار، هتل ابو حسین در ۶ طبقه و ۲۷ میلیارد اعتبار، محوطه سازی امامزاده جعفر(ع) با متراژ هزار مترمربع و ۵۰۰ میلیون تومان اعتبار و محوطه سازی امامزاده حمزه(ع) با متراژ ۱۱۰۰ مترمربع با اعتبار ۳۰۰ میلیون تومان از جمله این پروژه‌ها است که در پایان همایش به بهره برداری رسید.