اعطای ۸۵۰۰ ملاقات در ۳۰ روز به زندانیان قزلحصار

به گزارش خبرگزاری مهر، حسینی با اهمیت شمردن اعطای ملاقات به خانواده های مددجویان که تأثیر بسزایی در روحیه و عامل مهمی در بازدارندگی جرم است گفت: واحد ملاقات ندامتگاه قزلحصار برابر با آئین نامه سازمان زندانها موظف است در هفته یکبار به مددجویان متقاضی ملاقات اعم از کابینی، حضوری و ویژه با خانواده های درجه یک با ارائه شناسنامه ومدارک معتبر ملاقات اعطاء نمایند.

وی گفت: خدمات ارائه شده در امر ملاقات یکی از اهرمهای سازنده در مستحکم نمودن کانون خانواده و تأثیر گذار در ساختار شخصیت و همچنین باعث تقویت روحیه آنان می شود. همانگونه که هدف وسیاستهای اصلی قوه قضائیه در محور اصلاح و تربیت است ما هم در صدد هستیم با ارائه خدمات وتسهیلات در شاخه های مختلف اعم از فرهنگی، اشتغال،حرفه آموزی و در رأس آن با اعطای ملاقات بتوانیم سهم مؤثری در سازندگی شخصیت و استحکام کانون خانواده داشته باشیم.

به گفته حسینی، واحد ملاقات ندامتگاه قزلحصار در ماه گذشته به ۸۶۰۹ نفر از خانواده مددجویان مطابق با آئین نامه اجرائی سازمان زندانها از قبیل پدر، مادر، خواهر، برادر، همسر ، فرزند و….. ملاقات اعطاء نمود.