آغاز ثبت نام داوطلبان آزمون دکترای تخصصی وکارشناسی ارشد واحدزنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان، دکتر یداله رجائی گفت: داوطلبان آزمون جهت فرایند ثبت نام می توانند با مراجعه به سایت اینترنتی ww.azmoon.org نسبت به ثبت نام اقدام کنند .

وی اضافه کرد : داوطلبان متقاضی در رشته های دکترای تخصصی می توانند در ۲۶ رشته دکترای تخصصی مدیریت آموزشی ، حقوق بین الملل عمومی ، روانشناسی تربیتی ، مدیریت دولتی ، زبان شناسی، روابط بین الملل ، الهیات و معارف اسلامی - علوم قرآن و حدیث ، علوم سیاسی- مسائل ایران ، عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره) ، علوم سیاسی – سیاست گذاری عمومی ، مهندسی برق – قدرت ، زبان و ادبیات فارسی ، زیست شناسی- میکروبیولوژی ، حسابداری ، علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری ، علوم اقتصادی ، شیمی – شیمی آلی ، علوم اقتصادی- اقتصاد اسلامی ، مهندسی عمران- سازه ، مدیریت بازرگانی- مدیریت بازاریابی ، مهندسی عمران-ژئوتکنیک ، جامعه شناسی- جامعه شناسی اقتصادی و توسعه ، معماری ، مدیریت صنعتی- تولید و عملیات ، حقوق خصوصی ، مدیریت صنعتی-تحقیق در عملیات با مراجعه به سایت ذکر شده ثبت نام کنند.

رجایی ادامه داد: متقاضیان ادامه تحصیل در ۷۵ رشته مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی زنجان در رشته های روانشناسی عمومی ، روانشناسی بالینی ، مدیریت آموزشی ، آموزش زبان انگلیسی ، فیزیولوژی ورزشی – تغذیه ورزشی ، الهیات و معارف اسلامی – علوم قرآن و حدیث ، الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان ، تحقیقات آموزشی ، روانشناسی ورزشی ، تکنولوژی آموزشی ، فیزیولوژی ورزشی– فیزیولوژی ورزشی کاربردی ، مدیریت ورزشی ، مدیریت ورزشی- مدیریت بازاریابی در ورزش ، آموزش و بهسازی منابع انسانی ، مهندسی کامپیوتر- نرم افزار ، مهندسی مالی ، مهندسی برق – الکترونیک قدرت و ماشین های الکتریکی ، مهندسی برق- برنامه ریزی و مدیریت سیستم های انرژی الکتریکی ، مهندسی برق – سیستم های قدرت ، مهندسی برق- سامانه های برقی حمل و نقل ، مهندسی برق- افزارهای میکرو و نانو الکترونیک ، مهندسی برق- سیستم های الکترونیک دیجیتال ، مهندسی برق- مدارهای مجتمع الکترونیک ، مهندسی برق-کنترل ، مهندسی فناوری اطلاعات - شبکه های کامپیوتری ، فیزیک اتمی و مولکولی ، میکروبیولوژی ، ژنتیک ، علوم جانوری- فیزیولوژی جانوری می توانند با مراجعه به سایت مرکز آزمون نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان گفت: شیمی آلی ، شیمی تجزیه ، شیمی فیزیک ، نانوشیمی ، شیمی دارویی ، بیوتکنولوژی میکروبی ، نانو فیزیک ، آموزش ریاضی ، عمران – راه و ترابری ، عمران – ژئوتکنیک ، مهندسی معماری ، طراحی شهری ، برنامه ریزی شهری ، مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی ، عمران- سازه ، مهندسی هوا فضا- آئرودینامیک ، انرژی و معماری ، مهندسی عمران- آب و سازه های هیدرولیکی ، مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت آب ، مهندسی مکاترونیک- اتوماتیک و کنترل تولید ، مهندسی مکاترونیک- ارتباطات جنبی انسان- ماشین-کامپیوتر ، مهندسی مکاترونیک- طراحی ربات ها و سیستم های مکاترونیک ، مهندسی مواد- استخراج فلزات ، مدیریت پروژه و ساخت ، زبان و ادبیات فارسی ، علوم اجتماعی - پژوهشگری اجتماعی ، حقوق خصوصی ، علوم سیاسی ، روابط بین الملل ، مدیریت بازرگانی- بازرگانی داخلی ، مدیریت بازرگانی- بازاریابی ، مدیریت اجرایی ، حسابداری ، مدیریت بازرگانی- بازرگانی بین الملل ، برنامه ریزی سیستم های اقتصادی ، حقوق عمومی ، علوم اجتماعی – جامعه شناسی ، مدیریت دولتی- خط مشی گذاری عمومی ، مدیریت صنعتی- مدیریت عملکرد ، مدیریت مالی ، مطالعات منطقه ای- مطالعات خلیج فارس ، مدیریت بازرگانی- مدیریت استراتژیک ، مدیریت بازرگانی- کارآفرینی ، مدیریت بازرگانی- تجارت الکترونیک ، مدیریت کارآفرینی- کسب و کار جدید ، اقتصاد انرژی از دیگر رشته دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان است که در مقطع دکترای تخصیصی و کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد.

رجائی تصریح کرد : آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه آزاد اسلامی در روزهای ۶ الی ۸ خرداد ۹۵ و همچنین آزمون دکتری تخصصی در ۹ بهمن ۹۴ برگزار می شود.