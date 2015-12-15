به گزارش خبرگزاری مهر، اين هفتمين نمايشگاه انفرادى وحيد چمانى ٢٩ ساله است. او عضو بنیاد ملی نخبگان ایران و برگزيده هشت رويداد معتبر بين المللى و داخلى از جمله آرت بریج واشنگتن، هنر معاصر مجیک آو پرشیا لندن، هفتمین دوسالانه نقاشی ایران، چهارمین دوسالانه بین المللى جهان اسلام، نخستين دوسالانه نقاشى دامون فر و ... است.

گالرى «اثر» در معرفى آثار اين هنرمند مى نويسد: «اسید آمینه ها» نقشی است از انسان های وامانده میان قدیم و جدید از مکانهایی پرپیچ و خم و پُراندرونی با اقلیمی نامعلوم. «اسیدآمینه ها» نقش هایی ثابت مانده در زمانی یخ زده اند که زندگى شان در دستان نقاش و بر بوم ها و کاغذها در جریان است.

چمانى كه سال گذشته در نمایشگاه بین المللی (آرت فِر) آرت آنکارا حضور داشته و سال ۱۳۸۹ در گالری کَنوِس نیویورک يك نمايش انفرادى برپا كرده است آثارش در نمايشگاه هاى بسيارى از جمله دو بار در موزه هنرهای معاصر تهران، گالری لاتوآدا میلان، پالفیهو پالاس براتیسلاوا، گالری ویلِمسِن آمستردام، کالج هنری سلطنتی لندن و ... هم ارائه شده است.

نمايشگاه «اسيد آمينه ها» عصر جمعه ٢٧ آذر در نگارخانه اثر به نشانى خيابان ايرانشهر، خيابان برفروشان، روبروى خانه هنرمندان، پلاك ١٦ آغاز به كار مى كند.