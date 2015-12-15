به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «داون نیوز»، «تی سی راگون» کمیسرعالی هندوستان در پاکستان این اظهارات درباره کمشیر مورد مناقشه میان دو کشور را در جریان سخنرانی در «اسلام‌آباد» و پس از سفر وزیر امور خارجه هندوستان به پاکستان بیان داشت.

بر اساس بیانیه‌ای مشترک، اسلام آباد و «دهلی نو» قرار است درباره صلح و امنیت و همچنین مناقشات منطقه‌ای شامل کشمیر به گفتگو بپردازند، هر کدام از دو کشور مدعی مالکیت این منطقه هستند.

کمیسرعالی هندوستان در پاکستان در پاسخ به این سوال که آیا شرایط برای انجام این مذاکرات فراهم است یا خیر، گفت:‌ نخستین بار این دهلی نو بود که مسئله مداخله نظامی در ایالت جامو و کشمیر توسط پاکستان را به سازمان ملل ارائه کرد. این منطقه به صورت غیرقانونی تحت تصرف دولت پاکستان است.

وی افزود: وقتی ما سخن از مذاکرات در مورد مسئله کشمیر با پاکستان می زنیم منظورمان مذاکرات در مورد آن بخش از کشمیر است که پاکستان به صورت غیر قانونی به تسلط خود درآورده است.

لازم به ذکر است که پس از دیدار نخست وزیران هند و پاکستان در حاشیه اجلاس پاریس و به دنبال آن سفر «سوشما سوراج» وزیر خارجه هند به پاکستان برای حضور در کنفرانس «قلب آسیا» و دیدار با سران پاکستان به نظر می رسد که مقدمات از سرگیری مذاکرات بین دو کشور هند و پاکستان برای حل مسئله کشمیر در حال شکل گیری است.

دهلی نو تمامی مذاکرات با دولت اسلام آباد را پس از حمله برنامه ریزی شده از سوی پاکستان به شهر «بمبئی» در سال ۲۰۰۸ که ۱۶۶ کشته برجای گذاشت، به حالت تعلیق درآورد.

این دو کشور در ۲۰۱۱ توافق کردند تا مذاکرات را از سربگیرند اما در پی برخی از تنش‌ها در دو سال گذشته، باز هم مذاکرات به تعلیق افتاد.