امیر عابدینی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین ارزیابی‌اش از مجمع انتخاباتی فدراسیون فوتبال که قرار است اسفندماه برگزار شود، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: علی کفاشیان به احتمال قوی مجددا در انتخابات بعدی شرکت می‌کند ولی باید دید رقبای دیگر چه کسانی هستند. اگر سایر کاندیداها، کارنامه فوتبالی قوی نداشته باشند و صرفا بخواهند با یک برنامه جلو بیایند، خوب نیست.

وی افزود: آن روز باید باور کنیم محمع، مجمع مقتدری است و تحت تاثیر هیچکس و هیچ جا قرار نمی‌گیرد و مستقل تصمیم خواهد گرفت. اعضای مجمع روز انتخابات رئیس فدراسیون کاری می‌کنند که خیلی‌ها شگفت زده شوند.

عضو مجمع فدراسیون فوتبال در پاسخ به این سئوال که «آیا منظورش این است که ممکن است اتفاقات دوره گذشته و دخالت وزارت ورزش در انتخابات این دوره تکرار خواهد شد؟» گفت: بعید می‌دانم انتخابات این دوره هماننند چهار سال پیش شود. منظورم این است که شاید همه تصور کنند آقای ایکس برای ریاست از پیش تعیین شده است که باید بگویم اینطور نیست.

عابدینی درباره کاندیدای انتخابات تاکید کرد: تا الان که علی کفاشیان، عزیزالله محمدی و علیرضا اسدی برای انتخابات برنامه دارند و جلو می‌آیند. همچنین شهاب‌الدین عزیزی خادم هم دارد شرایط را برای حضور در انتخابات بررسی می‌کند ولی محمود اسلامییان برنامه‌ای ندارد.

وی در پایان درباره احتمال حضور محمد دادکان در انتخابات هم گفت: دادکان تا این لحظه برنامه‌ای برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال نداشته و چیزی اعلام نکرده است.