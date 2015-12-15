منابع آبی قاین با کسری ۲۸ میلیون متر مکعبی مواجه است

حسین امامی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وجود ۴۰ محدوده مطالعاتی آبی در استان خراسان جنوبی، اظهار کرد: از این تعداد ۱۹ محدوده مطالعاتی آزاد، ۱۹ محدوده ممنوعه و دو محدوده نیز ممنوعه بحرانی است.

وی بیان کرد: محدوده مطالعاتی قاین، خضری، شاهرخت، چاهک موسویه، اسفدن و زوزن از جمله محدوده های مطالعاتی شهرستان قاین هستند که هر شش محدوده این شهرستان جزء محدوده های بحرانی محسوب می شوند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی به منابع آبی شهرستان قاین اشاره کرد و گفت: در حوزه شهرستان قاین تعداد ۸۰۳ حلقه چاه، ۸۰۴ رشته قنات و ۲۹۴ چشمه وجود دارد که منابع آبی شهرستان را تامین می کند.

صرفه جویی چهار میلیون متر مکعبی آب با انسداد چاه های غیر مجاز

امامی، میزان برداشت ها از منابع آب زیرزمینی قاینات را ۲۱۵ میلیون متر مکعب عنوان کرد و افزود: با اضافه برداشت ها از منابع آب زیرزمینی این شهرستان با کسری مخزن ۲۸ میلیون متر مکعبی روبرو است.

وی به اجرای طرح تعادل بخشی منابع آبی برای تامین بخشی از کسری مخازن آبی استان اشاره کرد و گفت: با اجرای این طرح در طی برنامه چهارم و پنجم توسعه ۶۵۷ چاه غیر مجاز استان مسدود شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی اضافه کرد: با انسداد این چاه ها بالغ بر چهار میلیون و ۷۹۵ هزار مترمکعب در حجم آب استحصالی از منابع آب زیر زمینی صرفه جویی شده است.

امامی ادامه داد: در شهرستان قاین نیز طی این مدت ۶۴ چاه غیر مجاز مسدود شده که با انسداد این چاه ها ۴۱۳ هزار متر مکعب آب صرفه جویی شده است.

۱۱۹ چاه دارای اضافه برداشت قاین مسدود شد

وی همچنین از وجود ۴۰۶ چاه دارای اضافه برداشت در شهرستان قاین خبر داد و افزود: در راستای جلوگیری از اضافه برداشت ها تعداد ۱۱۹ چاه دارای اضافه برداشت قاین مسدود شده است.

به گفته مدیرعامل شرکت آب منطقه ای خراسان جنوبی با انسداد این چاه ها بالغ بر ۱۰ میلیون و ۹۱۷ هزار متر مکعب آب صرفه جویی شده است.

امامی، نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های کشاورزی را یکی دیگر از اقدامات انجام شده در طرح تعادل بخشی منابع آبی استان برشمرد و گفت: در حال حاضر تعداد ۳۹۸ چاه کشاورزی برقی در شهرستان قاین وجود دارد که تاکنون در ۳۴۰ مورد از این چاه ها کنتور هوشمند نصب شده است.

وی اضافه کرد: تاکنون در ۸۵ درصد چاه های کشاورزی برقی شهرستان قاین کنتور هوشمند نصب شده است.