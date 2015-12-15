تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته پژوهش در مراسمی با حضور مسئولان که پیش از ظهر امروز سه شنبه در کرمانشاه برگزار شد از پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور کرمانشاه تقدیر و تجلیل به عمل آمد.

این مراسم با حضور معاون استاندار و جمعی از مسئولان و پژوهشگران و کارآفرینان در اداره کل فنی و حرفه‌ای استان کرمانشاه برگزار شد.

علی کریمی، مصطفی جوانرودی، رضا رستمی، علیرضا مرآتی، اکبر ویس‌مرادی، عابدین دارابی، پیمان اکبری، پویا پورنقی، منصور پروین و پریسا یاسمین‌نژاد پژوهشگران برتری بودند که مورد تقدیر قرار گرفتند.

در این مراسم از پژوهشگران برتر دانشگاه پیام نور با اهدای لوح سپاس و جوایزی تقدیر به عمل آمد.