اگر امكانات ندهند با دوچرخه هاي شكسته به فرانسه مي رويم

اصغر خالقي دبير فدراسيون دوچرخه سواري در گفت وگو با خبرنگار "مهر" ضمن بيان اين مطلب گفت: ما قبول داريم كه وسايل تيم ملي فرسوده شده اما در اين مدت اندك جز تهيه تعدادي ابزار كمكي ، كار ديگري نمي توانيم انجام دهيم.

وي ادامه داد: كميته ملي المپيك براي حل اين مشكل به ما قول مساعد داده ولي تهيه اين تجهيزات درمدت كمتر از يك ماه بعيد به نظر مي رسد.

خالقي بابيان اينكه در صورتي كه دوچرخه هاي نو به دست فدراسيون نرسد با همين دوچرخه هاي قديمي و شكسته به جام جهاني فرانسه مي روند گفت: مسابقات فرانسه براي ما جاي نتيجه نيست و فقط براي كسب تجربه مي رويم تا ورزشكاران بتوانند جسارت لازم را براي حضور در مسابقاتي چون دوحه قطر پيدا كنند.

دبير فدراسيون با تاكيد بر اينكه پيست دوچرخه سواري ايران تا پايان اسفند ماه تكميل مي شود گفت: بعد از انتخاب نفرات اعزامي به اين ديدارها فدراسيون براي برگزاري اردو در كشور آلمان يا كشور ميزبان مسابقات جام جهاني تصميم گيري خواهد كرد.