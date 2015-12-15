به گزارش خبرگزاری مهر، دوروتو بوخوالت مدیر تئاتر وروشو در نشست تخصصی «ساماندهی، مدیریت و سیستم آموزش در تئاتر لهستان» عصر دوشنبه ۲۳ آذر در سالن کنفرانس تئاترشهر از نحوه فعالیت هنرمندان عرصه تئاتر در کشور لهستان سخن گفت.

مدیر موسسه تئاتر ورشو نخست چشم‌اندازی از ساختار تشکیلاتی و نظام مالی تئاتر در لهستان ارائه داد و سپس به نظام آموزشی تئاتر در لهستان پرداخت.

بوخوالت سال ۲۰۱۵ را سالی غیرمعمولی برای تئاتر کشور لهستان دانست و افزود: تا جایی که به یاد دارم تاکنون این اتفاق رخ نداده بود که کل سال به مسایل تئاتر اختصاص پیدا کند و به طور رسمی از طریق دولت‌مردان کشور، رسانه‌های عمومی و غیره به هنر تئاتر پرداخته شود. البته این جلب مشارکت مخاطب تئاتر از طریق فعالیت‌های گوناگون و همچنین موسسه تئاتر ورشو هماهنگ شد که بنده مدیر آن هستم.

وی ادامه داد: در تمام طول سال این شانس را داشتیم که پرسش‌های متنوعی را درباره هنر نمایش لهستان مطرح کنیم که برخی جواب‌های چالش برانگیز داشته است. همچنین مباحثی درباره اهمیت و جایگاه برجسته تئاتر در زندگی اجتماعی معاصر و وظایف و ماموریت‌های که تئاتر به عهده داشته مطرح شد.

مدیر موسسه تئاتر ورشو با این توضیح که سال ۲۰۱۵ سال تئاتر همگانی در لهستان است، تصریح کرد: مطالبی درباره تئاتر همگانی مورد توجه و اهمیت قرار گرفت چون راجع به چرایی صحبت می‌کند.

بوخوالت همچنین با نشان دادن کتابی به حاضران توضیح داد: این کتاب سال تئاتر در لهستان است که بیش از هزار صفحه دارد و حاوی مطالبی جذاب با جزییات، مشخصات و اسنادی از تئاتر لهستان از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ است که در آن تلاش شده مستنداتی از تئاتر لهستان بایگانی شود به هر حال ما توانستیم نظام کارآمدی بنا کنیم که به مواد اولیه پژوهش دسترسی وجود داشته باشد. از سویی عده‌ای متقاعد شدند جمع‌آوری این اطلاعات به صورت منظم کاری ضروری است. همچنین به صورت آنالوگ و دیجیتال ابزار یکپارچه سازی این اطلاعت گسترش داده شد و گروه‌های تئاتری به صورت آنلاین به آن دستری دارند. مواردی که تلاش شد جزییات آن را به روز نگهداریم درباره گروه‌های خلاق، نمایش‌های که اجرا شده، تولیدکنندگان، جوایز دریافتی و غیره است.

وی در ادامه با این توضیح که فصل‌های تئاتری در لهستان از اول سپتامبر آغاز و تا ۳۱ آگوست سال بعد ادامه دارد، گفت: ۴۳۱ فستیوال تئاتری در لهستان برگزار می‌شود. کنفرانس‌های متعددی با محوریت تئاتر برپا می‌گردد و منتشر می‌شود.

مدیر موسسه تئاتر ورشو با بیان این که بر اساس یکسری تصمیم گیری‌ها در گذشته تئاتر اکنون در سه ساختار تئاتر ملی ورشو، اپرای ورشو و تئاتر قدیمی ملی دنبال می‌شود، تصریح کرد: ۴۳ نوع تئاتر تحت حمایت و نظارت استان‌داری و ۷۱ تئاتر وابسته به شهرداری هستند. علاوه بر آن نمایش‌هایی مبتنی بر متن موزیکال و رقص و حرکتی تقسیم بندی می‌شوند. ۱۱۸ موسسه‌ای که در لهستان در حوزه تئاتر مشغول فعالیت هستنند علی رغم تفاوت‌ها وجه مشترک آن‌ها شبکه همگانی تئاتر است. بنیان حقوقی فعالیت این موسسات تحت یک قانون و مقررات خاص و مبتنی بر ساختار و هدایت فعالیت‌های فرهنگی است. بنیان عملکرد موسسات همگانی برمبنای یارانه اقتصادی از طریق سازمان‌ها است.

بوخوالت با این توضیح که ۱۱۸ تئاتر همگانی مورد اشاره تئاترهای رپرتوار هستند که مکان و گروه‌های هنری خود را دارند، ادامه داد: ۲۶۰ میلیون دلار هزینه تئاتر لهستان می‌شود. همچنین ۶۰۰ تا ۷۰۰ نمایش به طور متوسط در سال به صحنه می‌رود. این در حالی است که آمارها نشان می‌دهد ۴/۱۵ درصد جمعیت همگانی تئاتر می‌بینند. سالانه در پوستر تئاتر ۱۱۸ موسسه بیش از ۲هزار و پنجاه متن و نویسنده مختلف کلاسیک و ملی به چشم می‌خورد. همچنین نمایش‌های نو و خلاق ۲۵درصد یک فصل نمایشی را به خود اختصاص می‌دهند.

وی بیان کرد: در تئاتر سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ گروه‌های مختلف در ۱۱۸ موسسه تئاتر همگانی ۴۴۷۰ نفر مشغول بودند. در بین آن‌ها ۱۵۹۴ بازیگر، ۳۵۵ خواننده اپرا و ۳۷۰ عروسک‌گردان نمایش وجود دارد. موسسات تئاتر همگانی ۳۹ شهر لهستان مشغول فعالیت هستند. ۱۹ شهر بیشتر از یک تئاتر دارد که یا دراماتیک است یا عروسکی. اما جدای ۱۱۸ موسسه تئاتری بالغ بر ۶۰۰ تئاتر غیرهمگانی با ساختار تشکیلات متفاوت نیز مشغول فعالیت هستند. در آخرین نسخه کتاب سال و مستندات فعالیت ۶۶۰ تئاتر غیرهمگانی با ویژگی متنوع گردآوری شده است. ضمن اینکه بر طبق ویژگی فعالیت این تئاترها ۲۶ تئاتر مبتنی بر درام، ۴۴ تئاتر عروسکی، تعدادی موزیکال و حرکت است. علاوه بر این دسته‌بندی وجود دارد که «تئاترهای دیگر» نام‌گذاری شده و شامل ۴۸۷ تئاتر می‌شود ویژگی فعالیت آن‌ها را نمی‌توان در دسته‌بندی خاصی قرار داد. البته در تئاتر سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۴ لهستان هزار و ۵۹۱ نمایش برای نخستین بار افتتاح شده، ۵هزار و ۴۵۵ عنوان نمایش داشتیم، یک هزار و ۸۰۱ نویسنده و ۱۸ هزار و ۹۶۹ هنرمند فعال بودند و ۴۳۱ جشنواره برگزار شده است.

مدیر موسسه تئاتر ورشو از برگزاری تورهای نمایشی و حمایت از آن و پروژه تئاتر آموزشی برای بچه‌های کودک و نوجوان سخن گفت و توضیح داد: سال ۲۰۱۵ سالی است که ۲۵۰ سال تئاتر همگانی در لهستان را جشن می‌گیریم که سرشار از مباحث هیجان‌انگیر است و سعی می‌کنیم چشم‌اندازی از تئاتر را نشان دهیم. در طول تمام سال ۲۰۱۵ بحث این بود که وظیفه همگانی چیست؟ و تلاش شد مشخص کنیم وظایف یک تئاتر و عملکرد آن نه برای منفعت که برای ساخت جامعه، فضای برای بحث، فضایی برای واکنش‌ها نسبت به شرایط و شهروند معاصر است.

بوخوالت در بخش دوم نشست از نظام آموزشی در لهستان گفت و افزود: نظام آموزشی در لهستان از پیشینه قدیمی برخوردار است و شکل معاصر آن از دو رویداد تاریخی شکل گرفته است. ضمن اینکه امروزه سه مدرسه تئاتر ملی در لهستان وجود دارد که شرایط آکادمیک دارند. تحصیلات عالیه در لهستان طی ۴ سال انجام می‌شد. با آغاز قرن ۲۱ این مدت به چهار و نیم رسیده است. توضیح تکمیلی تر اینکه دانشگاه بازیگری، بازیگران را تربیت می‌کند و مجموعه مهارت‌ها را در سطح بسیار تخصصی، حرفه‌ای و جنبه‌های خلاقانه آموزش می‌دهد. در دانشکده بازیگری به مباحثی چون مبنای بازیگری، دیالوگ، تفسیر شعر و نثر، موسیقی، تکنیک بیان، ریتم، شمشیربازی، حرکت در صحنه پرداخته می‌شود. واحدهای تئوری نیز شامل تاریخ تئاتر لهستان، هنر موسیقی، فلسفه انسان‌شناسی و فرهنگی و یک زبان خارجی است. علاوه بر دانشکده بازیگری و کارگردانی دانشکده مطالعات تئاتر نیز وجود دارد که منتقدان و مدیران آینده را تربیت می‌کند.