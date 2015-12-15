درخواست رسمی پهلوانان کشور از رئیس جمهور

به گزارش خبرنگار مهر، متن نامه این پهلوانان خطاب به حسن روحانی به شرح زیر است:

احتراماً، ضمن تشکر از حمایت های جنابعالی از ورزش ملی کشور، کشتی، همانطور که مستحضر هستید مطابق سنت "کشتی پهلوانی"، همه ساله، پس از انجام مبارزات و رقابتهاي پهلوانانه، ميان مدعيان كشتي پهلواني كشور، پهلوان برتر به افتخار دریافت "بازوبند پهلوانی" آن سال، نائل می شود.

بدليل دور شدن "کشتی پهلوانی"، از سنت های کهن خود، این ورزش تاریخی، که پیوندی عمیق با اعتقادات مذهبی و ارزش های ديني مردم شریف ایران دارد، چندین سال است، که برخلاف رسم و رسوم پیشین خود، عمل نموده است. در گذشته، رقابت های کشتی پهلوانی هرسال، در حضور عاليترين مقام رسمی کشور انجام، و بلافاصله پس از تعیین پهلوان برتر كشور، در اقدامي نمادين، بطور رسمی، در همان میدان کشتی، "بازوبند پهلوانی"، از سوی مقام عالیرتبه حاضر، به "پهلوان كشور"، اعطا می گردیده است. اما متاسفانه در سه چهار دهه گذشته، شاهد انجام رقابت هاي نهايي كسب بازوبند پهلواني كشور، بدون حضور مقامات رسمي بوده، و مراسم اعطا بازوبند نيز، به زمان آينده موكول مي‌گرديده است. تأسف مضاعف اينكه ، برخي از پهلوانان دو دهه گذشته كشور، هنوز فرصت دريافت بازوبند پهلواني خود را، از مقامات عالي كشور نيافته اند.

بر اين اساس اينجانبان (جمعي از پهلوانان صاحب بازوبند كشور )، تقاضا داريم، به منظور ارج نهادن به مقام شامخ "پهلوان" ، بعنوان مفهومی فرهنگی و جدايي ناپذير از تاریخ ایران، در صورت امکان، با حضور خود در رقابت های نهايي کشتی پهلوانی کشور در سال ١٣٩٤، و اعطاء بازوبند پهلوان ایران در سال جاري، در "روز جمعه"، "چهارم دی ماه هزارو سیصدو نودو چهار"، که در شهر فرهنگي و تاريخي "تبریز" برگزار می گردد، ضمن ارج گذاري به ميزباني مردم دلاور "آذربايجان"، بار دیگر این سنت حسنه و ارزشمند را احياء نموده و به خواست عمومی و تاريخي مردم عزیز و پهلوان دوست ایران ، بذل عنایت بفرمایید.

با سپاس

۱- پهلوان عباس زندي صاحب بازوبند پهلواني در سالهای (۱۳۲۸، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳ و ۱۳۳۴)

۲- پهلوان منصور مهدیزاده صاحب بازوبند پهلواني در سالهای (۱۳۴۱ و ۱۳۴۴)

۳- پهلوان رضا سوخته‌سرایی صاحب بازوبند پهلواني در سال (۱۳۵۴)

۴- پهلوان محمدحسن محبی صاحب بازوبند پهلواني در سالهای (۱۳۶۳ و ۱۳۶۷)

۵- پهلوان حمدرضا توپچی صاحب بازوبند پهلواني در سالهای (۱۳۶۶ و ۱۳۶۸)

۶- پهلوان مجید انصاری صاحب بازوبند پهلواني در سال (۱۳۷۰)

۷- پهلوان ایوب بنی‌نصرت صاحب بازوبند پهلواني در سالهای (۱۳۷۱ و ۱۳۷۲)

۸- پهلوان محمود میران صاحب بازوبند پهلواني در سالهای (۱۳۷۳ ،۱۳۷۴،۱۳۷۵و ۱۳۷۶)

۹- پهلوان حمید قشنگ صاحب بازوبند پهلواني در سالهای (۱۳۷۷، ۱۳۷۸و ۱۳۸۱)

۱۰- پهلوان محمود محمدی صاحب بازوبند پهلواني در سال (۱۳۷۹)

۱۱- پهلوان امین رشید لمیر صاحب بازوبند پهلواني در سالهای (۱۳۸۰ و ۱۳۸۷)

۱۲- پهلوان عبدالرضا کارگر صاحب بازوبند پهلواني در سالهای (۱۳۸۲ و ۱۳۸۳)

۱۳- پهلوان شاهرخ صداقتی‌زاده صاحب بازوبند پهلواني در سال (۱۳۸۵)

۱۴- پهلوان فردین معصومی صاحب بازوبند پهلواني در سال (۱۳۸۶)

۱۵- پهلوان آرش مردانی صاحب بازوبند پهلواني در سالهای (۱۳۸۸، ۱۳۸۹و۱۳۹۰)

۱۶- پهلوان جابر صادق زاده صاحب بازوبند پهلواني در سال (۱۳۹۱)

۱۷- (پهلوان احمد میرزاپور صاحب بازوبند پهلوانی در سال( ۱۳۹۲

۱۸- پهلوان پرویز هادی صاحب بازوبند پهلواني در سال (۱۳۹۳)