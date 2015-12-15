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۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۲۸

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان:

ترویج فرهنگ وقف ضامن توسعه همه جانبه همدان است

ترویج فرهنگ وقف ضامن توسعه همه جانبه همدان است

همدان- معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان بابیان اینکه ترویج فرهنگ وقف ضامن توسعه همه جانبه همدان است، گفت: به هر میزان که وقف در جامعه بسط داده شود توسعه همه جانبه استان همدان فراهم خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم الهی تبار ظهر سه‌شنبه در پنجمین همایش «یاوران وقف» بابیان اینکه باید شیرینی وقف را به مردم جامعه بچشانیم، عنوان کرد: اگر فرهنگ وقف به‌خوبی ترویج یابد شاهد وقف‌های بیشتری خواهیم بود.

الهی تبار با بیان اینکه برخی موقوفات نقش مهمی در تامین سلامت و علم‌آموزی مردم داشته‌اند، گفت: وقف در توسعه فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی استان همدان نیز نقش داشته است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان با بیان اینکه وقف یک سنت حسنه است که ماندگاری و حسنات بسیاری در جامعه جاری و ساری می کند، بر لزوم تبیین و ترویج بیش از پیش سنت وقف در جامعه تاکید کرد و افزود: این سنت ارزشی به هر میزان که در جامعه توسعه و بسط بیشتری داده شود می تواند توسعه همه جانبه استان همدان را فراهم کند که از این منظر باید مورد توجه بسیاری باشد.

وی با بیان اینکه تشریح و بیان خدمات وقف در استان همدان اعتماد مردمی به این مهم را افزایش می دهد، اظهار داشت: با این وصف تشریح و بیان برکات و آثار وقف در استان باید مورد توجه مسئولان این سازمان باشد.

الهی تبار تاکید کرد: اگر مردم برکات وقف را از نزدیک ببینند و موارد را لمس کنند تمایل و رغبت بیشتری نسبت به ورود به این حوزه خواهند داشت.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان ادامه داد: باید خدمات و برکات وقف به شکل های مختلف به مردم شناسانده و به نمایش گذاشته شود تا مردم نیز  از این موارد مطلع و آگاه شوند.

الهی تبار بابیان اینکه باید در راستای ترویج فرهنگ وقف تلاش کنیم، بیان کرد: تقویت وقف یکی از وظایف همگانی است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان بابیان اینکه وقف یک امانت است که هم باید حفظ و هم تقویت شود، ادامه داد: کمیته ای برای دفاع از حقوق موقوفات تشکیل‌شده و در توسعه نقش‌آفرینی می کند.

الهی تبار بابیان اینکه نسبت به سنت وقف با حساسیت خاصی برخورد می‌کنیم، گفت: مردم همدان در پذیرای از زائرین سید الشهدا حماسه آفریدند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان بابیان اینکه استان همدان موکب‌های خوبی را با تأسی از فرهنگ جبهه و جنگ برای زائران آماده کرده بود، افزود: فرهنگ پذیرایی از زائر در استان نهادینه‌شده و در حال گسترش است.

کد مطلب 3000543

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