طرح زمستانه پلیس راه همزمان با سراسر کشور در گلستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی اصغر مهری پیش از ظهر سه شنبه، در نشست خبری با رسانه ها، اظهار کرد: طرح ترافیکی زمستانه در تمامی شهرها و مقدار هزار و ۹۰۰ کیلومتر از راه های برون شهری استان که محور برف گیر بوده و مقدار ۶۰۳ کیلومتر آن دارای ۵۴ گردنه کوهستانی است، اجرا می شود.

سرهنگ مهری افزود: این طرح در سه محور مهم ترافیکی بین استانی شامل محور گرگان به شاهرود از مسیر جاده توسکستان، محور آزادشهر به شاهرود از مسیر جاده خوش ییلاق و محور جنگل گلستان به بجنورد در استان خراسان شمالی، همزمان با سایر استان ها به اجرا گذاشته خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: طرح زمستانه امسال به مدت ۹۱ روز و با حضور و همکاری تمامی دستگاه های امداد و نجات جاده ای در راس آن کمیسیون ایمنی راه های استان آغاز می شود.

وی به بیان اهداف این طرح پرداخت و گفت: تسهیل در عبور و مرور و ایمنی وسایل نقلیه در تمامی معابر برون شهری در زمان تغییرات جوی و بارش ها و مدیریت بر حوادث احتمالی ترافیکی با همکاری و همانهگی سازمان ها و دستگاه های ذی ربط اهداف این طرح است.

رئیس پلیس راه استان گلستان خاطرنشان کرد: در طرح زمستانی امسال در مجموع تعداد ۸۱۹ نفر با تعداد ۴۳۷ دستگاه انواع وسیله نقلیه و یک فروند بالگرد به کار گرفته شده اند.

سرهنگ مهری تصریح کرد: پلیس راه استان با ۷۸ تیم در ۶ پست، ایستگاه و پاسگاه راه به صورت شبانه روزی مستقر خواهد بود.