به گزارش خبرنگار مهر، خسرو صادق نیت ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه کنگره ملی بهداشت محیط ایران بیان کرد: در بحث پسماندهای بیمارستانی به خاطر برخی ناهماهنگی ها معضلاتی وجود داشته که طی سال جاری این امور نیز ساماندهی شده ومشکلات مرتفع می شود.

وی با بیان اینکه دانشگاه علوم پزشکی شیراز در زمینه مدیریت پسماندهای بیمارستانی فعالیت های خوبی انجام داده تصریح کرد: باید علاوه بر تامین سلامت مردم مسائلی مانند پسماندهای بیمارستانی را نیز که امکان دارد سلامت مردم را به خطر بیندازند حل کنیم.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت گفت: مشکل آب بسیاری از شهرهای کشور را دچار معضل کرده و امروز علاوه بر کاهش منابع آبی دغدغه کیفیت آب نیز برای ما مطرح است که اگر همراه با سایر ارگان های مربوطه به این نکته نپردازیم به سمت بحران پیش خواهیم رفت.

صادق نیت افزود: یکی از برنامه های جدی که برای تامین امنیت آب کشور با همکاری سایر نهادهای زیربط در ۱۴ شهر بزرگ کشور به اجرا درآمد برنامه ایمنی آب است.

وی گفت: شهرهای متعددی در کشور با مسئله آلودگی هوا مواجه هستند که در سال جاری طی برنامه ای قرار است در برخی از شهرهای بزرگ میران تاثیر آلودگی هوا بر بیماری ها مورد بررسی قرار بگیرد.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت بیان کرد: در برنامه ای قرار است جغرافیای مواجهه با گاز رادون در شهرها کشور تعیین شود که امیدواریم تا سال آینده شهرهای زیادی را در این زمینه بررسی کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید با کنترل مصرف دخانیات و مصرف غلیان سلامت جوانان و نوجوانان را تامین کرد افزود: در شهرهای کوچک اقدامات خوبی در زمینه کنترل مصرف دخانیات انجام شده ولی در شهرهای بزرگ اقدامات چندان اثربخش نبوده است.