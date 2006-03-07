جليليان: اسكناس جديدي تا اواسط سال 86 چاپ نمي شود/ شريفي: هم اكنون 2 هزار دستگاه خود پرداز در كشور كمبود داريم

به گزارش خبرنگار اقتصادي" مهر" ، سيد جلال جليليان در جمع خبرنگاران افزود: طي 2 ماهه پاياني سال به ويژه اسفند ماه ، شرايط خاصي بر بانك ها حكمفرماست، به همين علت ميزان تقاضا براي پول در اين ايام چندين برابرمي شود.

وي با بيان اينكه از 3 ماه گذشته دفترتلفيق بودجه درسازمان مديريت ميزان پرداخت ها را مشخص مي كند، افزود: بخش اعظم منابع به وسيله چك‌هاي بانكي تامين مي گردد.

وي درادامه افزود: ما مانند همه بانك‌هاي مركزي دنيا ذخايراحتياطي داريم و مصرف بيش از 5/1 سال آينده را آماده كرده ايم.

جليليان در ادامه با بيان اينكه بانك درهيچ مقطع زماني نگراني درخصوص كمبود اسكناس ندارد، افزود: تا 27 فروردين بيش از 90 درصد از پول به بانك مركزي بازمي گردد.

مديراداره نشراسكناس بانك مركزي درخصوص چاپ اسكناس در سال جاري گفت: در10 ماه اول سال چاپ جديد اسكناس نداشتيم ، اما دربهمن ماه 2 هزار و 300 ميليارد ريال اسكناس چاپ شده كه تا به امروز اين ميزان به 5 هزار ميليارد ريال رسيده است.

وي گفت: دارايي‌هاي خارجي بانك مركزي 39 درصد به طلا و ارز و 61 درصد به اوراق بهاداراختصاص دارد.

مدير اداره نشراسكناس بانك مركزي در ادامه عمر متوسط اسكناس را حداقل 5 سال عنوان كرد و افزود: در سال 700 ميليون قطعه اسكناس فرسوده مي شود كه نصف اين ميزان از رده خارج مي شود.

وي نسبت اسكناس و مسكوك به شاخص نقدينگي تا پايان سال 83 را49 / 6 درصد عنوان كرد و افزود: اين امر شرايط ثبات اقتصادي را در كشور نشان مي دهد.

جليليان در ادامه با بيان اينكه ميزان چاپ اسكناس در كشور بسيار بالاست، گفت: با توجه به اينكه ميزان جمعيت در كشور 68 ميليون نفر است ، سرانه اسكناس 103 برگ است كه اين در مقايسه با كشورهاي همجوار از جمله هند از 4/40 و در پاكستان 50 درصد است.

وي در ادامه با بيان اينكه با امكانات الكترونيكي اين موضوع تقريبا به سه تا چهار برابر رسيده است، افزود: اين 103 برگ حجم بسيار بالايي است و هزينه ها را به شدت بالا برده است.

وي در ادامه با بيان اينكه طي سالهاي گذشته مشكلي براي تامين نياز بانك‌ها نداشتيم، افزود: امسال متاسفانه در اين زمينه همكاران با مشكل مواجه شدند . ميزان واريز اسكناس به بانك‌ها دچار اختلال شده و مدتي به تاخير افتاده است كه اين موضوع، تعداد مراجعات مشتريان به بانك‌ها را افزايش مي دهد.

وي گفت: تا اواسط سال 86 اسكناس جديدي چاپ نخواهد شد.

جليليان اظهار داشت: به صورت كلي بانك مركزي با مشكل كمبود اسكناس مواجه نيست بلكه مشكل كلي مربوط به نحوه واريز پول در شعب بانكي است.

وي 64 درصد از اسكناس هاي در حال جريان را هزار توماني و 19 درصد را دو هزار توماني عنوان كرد و افزود: در خصوص انتشار اسكناس هاي دو هزار توماني به بعضي از استان‌ها مجوز داده شده است.

وي افزود: براي هر هزار توماني 8 هزار برگ صادر مي شود كه اين 8 هزار برگ فقط به 50 نفر پاسخگو است.

در ادامه اين نشست، مدير اداره نظام هاي پرداخت بانك با اشاره به اينكه يكي از اساسي ترين كارهاي بانكداري الكترونيك، پرداخت هاي الكترونيكي است، افزود: درحال حاضراين امكان در حد معقول فراهم نشده و از سوي ديگر دراين زمينه اطلاع رساني خوبي انجام نشده است.

مهران شريفي با بيان اينكه بيش از 10 ميليون ماهانه تراكنش صورت مي گيرد، افزود: با وجود دستگاه‌هاي pos ، نود و هشت درصد مردم از دستگاه‌هاي كارت خوان استفاده مي كنند كه اين امرنشان ازعدم اطلاع رساني و فرهنگ سازي دارد.

وي با اشاره به اينكه تا پايان بهمن ماه بيش از 61 هزار دستگاه pos نصب شده است، افزود: با ادامه روند موجود ظرف 6 ماه آينده اين ميزان به بيش از 100 هزاردستگاه خواهد رسيد.

شريفي خاطرنشان كرد: با برنامه ريزي هاي صورت گرفته قرار شده تا دو روز آينده با استفاده ازتيزرهاي تبليغاتي به اين موضوع نيز پرداخته شود.

وي تعداد دستگاه‌هاي كارت خوان را 12 ميليون و 600 هزار عنوان كرد وافزود: در حال حاضر 4 هزار و 200 خودپرداز دركشور فعال است.

شريفي،اضافه كرد: ما در حال حاضر دو هزار دستگاه خود پرداز( atm ) در كشور كمبود داريم.

وي دررابطه با عملكرد دستگاه هاي خود پرداز،گفت: براساس اطلاعات ريز عملكرد خودپردازها ، درصد عدم سرويس دهي خود پردازها رهر 15 روز يكباربه مديران عامل بانك‌ها اعلام مي شود.

شريفي با بيان اينكه بانك ها بايد براي شارژ مخزن پول دستگاه هاي خودپرداز درايام تعطيل كشيك تعيين كنند، افزود: از بانك‌ها درخواست كرديم برچسب هايي را روي خودپردازها نصب كنند ، كه هم حاوي آرم شتاب باشد وهم شماره تلفن مركز نظارت بانك روي آن نصب شده باشد كه تا كنون بانك كشاورزي و توسعه صادرات اين كار را انجام داده اند.

مدير امور پرداخت هاي بانك‌ها، هدف از اجراي بانكداري الكترونيك را فراهم كردن سرويس براي بانك‌ها و مشتريان عنوان كرد و افزود: بخش بانكي شايد 20 درصد از امور را انجام بدهد.

شريفي به سرويس دهي خودپردازها در كشور اشاره كرد و افزود: بانك ملي با بيش از 700 دستگاه خودپرداز از عدم سرويس دهي كمتري نسبت به بانك‌هاي ديگر برخوردار است.