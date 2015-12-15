به گزارش خبرنگار مهر، نشست رسانه ای دبیران ۲ بخش استان ها و عکس سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر صبح امروز سه شنبه ۲۴ آذرماه با حضور اهالی رسانه در خبرگزاری مهر برگزار شد. در این نشست رسانه ای اتابک نادری مدیر هماهنگی تئاتر استان ها و رضا معطریان دبیر بخش عکس جشنواره حضور داشتند.

در ابتدای این نشست اتابک نادری عنوان کرد: از دوره بیست و هشتم جشنواره تئاتر فجر قرار بر این شد که از تئاتر تمرکززدایی شود تا هنرمندان شهرستان ها و مخاطبان آن‌ها هم سهمی در جشنواره داشته باشند. به همین منظور جشنواره فجر استانی به عنوان یک بخش مستقل در چند استان برگزار شد که البته این بخش فراز و فرودهای زیادی داشت اما امسال قرار است بخش استانی جشنواره تئاتر فجر با نگاه دیگری برگزار شود.

وی افزود: طبق نظر سعید اسدی دبیر این دوره جشنواره تصمیم گرفتیم امسال جشنواره استانی منتخبی از آثار برگزیده جشنواره استانی باشد که از این میان ۲ یا ۳ کار انتخاب شده و در بخش مرور حضور پیدا می‌کنند. همچنین استان ها می توانند کار خیابانی در جشنواره داشته باشند و این امکان نیز برای‌شان فراهم است که همزمان در استان‌شان فعالیت های جنبی چون نمایشگاه عکس، کتاب و ورک شاپ نیز برگزار کنند.

نادری یادآور شد: با این توصیف جشنواره مناطق حذف شده است و از این پس برگزیدگان جشنواره های استانی به جشنواره تئاتر فجر راه پیدا می کنند بر این اساس مدیرکل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان رئیس جشنواره فجر استانی معرفی می شود که او نیز دبیر بخش استانی را انتخاب می کند. ما دوره های قبل را مورد آسیب شناسی قرار دادیم تا بتوانیم به ساختار نظام‌مندی از این دوره از جشنواره دست پیدا کنیم. طبق فراخوانی که اعلام کردیم ۹ استان برای برگزاری جشنواره استانی اعلام آمادگی کردند که با بررسی امکانات پذیرایی و اجرایی نهایتا به ۷ استان رسید.

دبیر بخش استان های جشنواره تئاتر فجر درباره اسامی استان های حاضر در بخش استانی گفت: استان های یزد، گلستان، البرز، خراسان رضوی، بوشهر، فارس و آذربایجان شرقی استان هایی هستند که برای برپایی جشنواره استانی انتخاب شدند که قرار است بین ۱۵ تا ۳۰ دی ماه این ۷ جشنواره فجر استانی برگزار شود.

در بخش دیگری از این نشست رسانه ای رضا معطریان دبیر بخش عکس جشنواره بیان کرد: بخش عکس جشنواره تئاتر فجر یک بخش جانبی است و باید این را بپذیریم که قرار نیست این بخش در جشنواره بخش پر سر و صدایی باشد اما در همه دوره ها مورد توجه بوده است.

وی افزود: تصمیم داشتیم که در این دوره از داوران خارجی هم استفاده کنیم اما متاسفانه مشکلاتی پیش آمد که این امر میسر نشد. امیدوارم در سال های آینده بتوانیم با حضور داوران خارجی نگاه متفاوت‌تری داشته و بهتر قضاوت کنیم. حمید جبلی، محمود کلاری و سیف الله صمدیان داوران این دوره از جشنواره هستند که امر داوری ها انجام شده و ۵۵۵ عکس از ۱۱۳ عکاس به جشنواره ارسال شده بود که مورد داوری قرار گرفت.

وی متذکر شد: بخش عمده ای از عکس های ارسال شده متعلق به عکاسان جوان و تازه کار است که خود من بسیاری از آن‌ها را نمی شناختم. این نکته نشان دهنده این است که عکاسی تئاتر ورودی بسیاری دارد و البته خروجی زیادی هم دارد که معتقدم باید برای این اتفاق فکری کرد چون بعد از مدتی عکاسان جوان ما دلسرد می شوند و به حرفه های دیگر روی می آورند.

این عکاس با سابقه تئاتر عنوان کرد: در این دوره داوران تلاش کردند به مفهوم عکاسی تئاتر جدا از مباحث تکنیکال توجه ویژه ای را داشته باشند. بر این اساس نیز ۵۷ اثر از ۳۶ عکاس به مرحله نهایی راه یافت که قرار است این آثار در نمایشگاه عکس جشنواره به نمایش گذاشته شود. همچنین در حال تدوین کتاب عکس جشنواره نیز هستیم و تلاشمان را می کنیم تا زمان برپایی جشنواره این کتاب در اختیار علاقمندان قرار گیرد. امیدواریم در حد توان بتوانیم نمایشگاهی راه اندازی کنیم، همچنین قرار است به همت اتابک نادری این نمایشگاه در برخی از استان ها هم برگزار شود.

وی درباره مکان های برگزاری نمایشگاه عکس جشنواره توضیح داد: خانه هنرمندان و تالار وحدت از جمله مکان هایی هستند که برای برگزاری نمایشگاه عکس در نظر گرفتیم که البته هنوز به جمع بندی کامل نرسیده ایم اما ترجیحمان این است که بخش عکس و پوستر بتوانند در یک جا برگزار شود. در حال حاضر در سراسر دنیا ارائه عکس از خود عکس مهم تر است و این روزها روی معماری های بزرگ شهرها عکس ها به نمایش در می آیند و در واقع کل شهر عکس می شود اما ما در ایران هنوز از این ظرفیت ها استفاده نمی کنیم.

در بخش دیگری از این نشست اتابک نادری درباره آثار رسیده به جشنواره های استانی بیان کرد: به غیر از یزد که تا ۲۰ مهرماه باید جشنواره استانی اش را برگزار می کرد و بنا به دلایلی این اتفاق هنوز رخ نداده ما در همه استان ها جشنواره استانی را برگزار کردیم. کلا ۲۷۱ اثر در جشنواره های استان ها حضور داشتند که از آن میان ۷۱ اثر جزو آثار منتخب بودند که به بخش گزینش برای حضور در جشنواره فجر راه یافتند. از ۷۱ نویسنده این بخش ۷ نفر زن و بقیه مرد بودند و متاسفانه در این دوره از جشنواره تعداد کارگردان های زن کم هستند و ۶۸ کارگردان مرد و تنها ۳ کارگردان زن خواهیم داشت.

نادری با اشاره به تلاش برای مستقل شدن تئاتر در استان ها گفت: امسال تئاتر استان ها باید مستقل تر تصمیم گیری کنند و در رویدادهای تئاتری سهیم باشند. حتی امسال استان ها مختار بودند که داوران جشنواره را خودشان از تهران یا شهرهای دیگر انتخاب کنند. البته اعتراض ها و اختلاف نظرهایی هم در این زمینه وجود داشته که چرا مرکز هنرهای نمایشی انتخاب داوران را بر عهده نگرفته است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در این باره که به تئاتر استان ها بی توجهی می شود و همه هنرمندان استان های مختلف تنها فکر و ذکرشان حضور در جشنواره تئاتر فجر است و با حذف بخش مناطق مشکلات و اعتراض هایی در این زمینه به وجود آمده است، گفت: من خودم بچه تئاتر شهرستان هستم و با تمام مشکلات و سختی های تئاتر کار کردن در شهرستان دارد، آشنا هستم. همین بی توجهی باعث شده که در پیکره تئاتر کشور با عدم برنامه ریزی رو به رو باشیم. متاسفانه برخی تصور می کنند که رئیس مرکز هنرهای نمایشی، رئیس قطب تئاتر ایران است و باید همه مسئولیت ها را برعهده بگیرد و همه بودجه ها و هزینه تئاتر استان ها نیز باید از طریق اداره کل هنرهای نمایشی تامین شود و حتی فکر می کنند من به عنوان مدیر هماهنگی تئاتر استان ها رسیدگی به همه وظایف تئاتر استان ها را برعهده دارم.

نادری تصریح کرد: در واقع این طور نیست و رئیس تئاتر و مسئول اول و آخر تئاتر در هر استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هر استان است اما برخی از مدیرکل های استان ها تمایلی به اجرای تئاتر در استانشان ندارند. مثلا مدیر کلی مثل مدیر کل استان رضوی پای کار است و ظرف دو سال گذشته تئاتر شهر خراسان رضوی تبدیل به یک برند شده است و از نظر ما کاملا تئاتر شهر مشهد روی پای خود ایستاده است و دست به تولید آثار می زند. استان فارس و بوشهر هم همین طور هستند اما در برخی از استان ها تفکری سیستماتیک نسبت به جشنواره وجود دارد و فکر می کند طبق بخشنامه باید این جشنواره را برگزار کند.

وی تاکید کرد: به همین علت است که ما امسال همه مسئولیت ها را بر دوش اداره‌کل استان ها گذاشته ایم تا میزان مشارکت و مسئولیت پذیریشان نسبت به تئاتر مشخص شود. متاسفانه این مشارکت در استان های ما هنوز بارور نشده است. معتقدم که اجرای عمومی در استان ها حرف اول و آخر را می زند اما بسیاری از استان ها در این کار تنبلی می کنند. در واقع هویت یک جشنواره استانی به این است که باید آثارش را از میان تولیدات استانی در طول سال انتخاب کند چون این کارها پخته هستند و قبلا اجرای عمومی داشته اند و به راحتی می توانند انتخاب شده و به جشنواره تئاتر فجر راه یابند.

مدیر امور هماهنگی استان های جشنواره تئاتر فجر ادامه داد: یکی از مشکلاتی که تئاتر شهرستان با آن رو به رو است مشکل سالن اجرا است که مسئله بسیاری مهمی است و در بسیاری از شهرها ما محل دائمی برای اجرای تئاتر نداریم و مجتمع های چند منظوره به جای سالن تئاتر در اختیار گروه ها قرار می گیرد اما با تمام این مشکلات جشنواره باید برآیند اجرای عمومی آثار در طول سال باشند نه اینکه تنها راهی برای رسیدن به جشنواره تئاتر فجر. قرار است به جای هزینه ای که صرف حضور گروه ها از استان های مختلف در جشنواره تئاتر منطقه ای می شد این هزینه اختصاص به گروه های نمایشی پیدا کند که به عنوان برگزیده استان در شهرهای دیگر استانشان نیز اجرای عمومی می رود. به این شکل یک تور تئاتری شکل می گیرد که بسیار مثمر ثمر است.

نادری یادآور شد: من با این امر موافق هستم که مرکز هنرهای نمایشی تبدیل به یک سازمان شود و این سازمان تئاتر کشور در هر استان یک مدیر کل داشته باشد که بتواند در امور تئاتری استان نظارت کند و دیگر هنرمندان شهرستانی تا این اندازه وابسته به اداره کل هنرهای نمایشی نباشند و انتظار نداشته باشند که همه مشکلاتشان در اینجا حل شود.

وی در پاسخ به این پرسش که در جدول بندی جشنواره سالن های مهجور در اختیار گروه های شهرستانی قرار می گیرد گفت: هیچگاه در جشنواره تئاتر فجر این نگاه وجود نداشته است که کارهای استانی و تهرانی را خط کشی کنیم و برخی سالن های پرت افتاده را به اثار استانی اختصاص دهیم چون در برپایی جشنواره خود تئاتر برای ما اهمیت دارد اما در برخی مواقع تشخیص سالن پرت و پرمخاطب امکان پذیر نیست.

نادری ادامه داد: مسأله مخاطب هم بسیار مهم است چون مخاطبان تهرانی بسیاری از گروه های شهرستانی را نمی شناسد بنابراین اگر ما سالنی مثل سالن اصلی تئاتر شهر را به این گروه ها اختصاص دهیم تماشاگر کمی به دیدن آثارشان می رود. بنابراین باید این نکات را برای اختصاص سالن به گروه های نمایشی در نظر گرفت. حتی برخی معتقدند که کارشان در استانشان اول شده اما برای حضور در جشنواره فجر انتخاب نشده اند. در حالی که باید برای آثاری که به جشنواره فجر راه می یابد تنوع تولیدات را در نظر گرفت و به نگاه آن دوره از جشنواره نیز توجه کرد بنابراین خوب یا بد بودن یک نمایش ارتباطی به انتخاب آن برای جشنواره ندارد.

در بخش پایانی این نشست رسانه ای رضا معطریان درباره ایده هایی که برای این دوره در سر داشته و به دلیل برخی مشکلات قادر به عملی کردن آنها نشده است گفت: برنامه گالری به وسعت یک شهر که چند وقت پیش در سراسر ایران اتفاق افتاد سر و صدای بسیاری به پا کرد. در امر عکاسی هم در سراسر دنیا اتفاقاتی این چنین رخ می دهد و فضاهای مختلفی را برای عرضه عکس انتخاب می کنند. امسال ما هم قصد داشتیم در ساختمان هایی که معماری ویژه دارند عکس های منتخب جشنواره را به نمایش بگذاریم که تئاتر شهر یکی از این مکان ها بود.

وی ادامه داد: اما متاسفانه این اتفاق عملی نشد. برای برپایی چنین رویدادهایی علاوه بر امکانات سخت افزاری به همکاری مدیریت شهری نیز نیازمندیم. ما اگر می خواهیم به معنای واقعی جشنواره بین المللی داشته باشیم باید مشارکت عمومی را افزایش دهیم.

معطریان در پایان صحبت هایش اضافه کرد: خوشبختانه با تلاش هایی که انجام شد امسال بودجه بخش عکس دو برابر شده است و تلاش کردیم از این طریق بچه ها را دلگرم تر کنیم. اگر غیر از اداره‌کل هنرهای نمایشی نهادهای دیگری هم به ما کمک می کردند وضعیتمان بسیار بهتر می شد که امیدوارم از سال های بعد شاهد این اتفاق باشیم.