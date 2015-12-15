چرا نایب قهرمانی جهان پرحاشیه شد؟/ تیم دوم از کجا پیدایش شد

به گزارش خبرنگار مهر ، نوزدهمین دوره جام جهانی تکواندو هفته گذشته با حضور هشت تیم برتر دنیا در مکزیک برگزار شد و طی آن تیم ملی کشورمان عنوان نایب قهرمانی را به خود اختصاص داد. عنوانی که همیشه برای تکواندو ایران ارزش خاص خود را داشته است.

جام جهانی در تمام اداور گذشته با تعداد تیم های خاصی برگزار می شد که با دعوت WTF پای به این مسابقات می گذاشتند و چه روش قدیمی که در هشت وزن به صورت انفرادی برگزار می شد چه اکنون که به صورت تیمی و با شیوه ای خاص برگزار می شود همیشه شاهد رقابتهای جذاب و دیدنی بودیم.

پس از پایان این مسابقات و بازگشت تیم ملی به تهران برخی حواشی خود ساخته از داخل تکواندو باعث کمرنگ شدن این عنوان با ارزش شد. تیم ملی ایران در دوره قبلی جام جهانی مدال برنز را کسب کرد ولی به این اندازه دچار حاشیه نشد. شاید در آن زمان تیم ملی به تیمی باخت که هدایت آن برعهده یک ایرانی نبود.

اینکه از سوی مسئولان فدراسیون و کادر فنی عنوان می شود با تیم دوم خود نایب قهرمان شدیم شاید با هدف کمرنگ شدن قهرمانی آذربایجان بوده ولی با این توجیه برای یک شکست آن هم در فینال جام جهانی تلاش جوانان با آتیه کشورمان زیر سئوال رفت.جوانانی که عملکرد بسیار خوبی را در این مسابقات به نمایش گذاشتند.

تیم ملی ایران با ترکیب هادی پور ، کاظمی ، حجی زواره ، عمیدی ، یعقوبی و سجادی در رقابتهای جام جهانی شرکت و عنوان نایب قهرمانی را کسب کرد. از بین این نفرات تنها سجادی برای اولین بار در ترکیب تیم ملی به میدان رفت. هادی پور نیز که در چند ماه اخیر یک پای ثابت تیم ملی در مسابقات مختلف بوده و اتفاقا عملکرد خوبی هم داشته است. چهار نفر دیگر نیز در آخرین دوره رقابتهای قهرمانی جهان «هوگو»ی تیم ملی را برتن داشته اند که اتفاقا تیم ملی قهرمان جهان شد.

سخن اصلی اینجاست که چرا با بیان ادعاهای غیر واقعی ارزش کار جوانان با آتیه کشورمان را زیر سئوال ببریم؟ بیژن مقانلو مربی باتجربه و کارنامه داری است که در مدت زمان حضور خود در راس تیم ملی نتایج بسیار خوبی کسب کرده و خود را به عنوان یک مربی طراز اول به جهان معرفی کرده است.

برای این مربی جوان عملکرد تکواندوکاران برای حضور در ترکیب اصلی تیم ملی بیش از هر چیزی اهمیت دارد . وی جسارت لازم برای استفاده از جوانان در مسابقات مختلف را دارد و شاید ظهور نفراتی چون عاشورزاده ، هادی پور ، کاظمی و یعقوبی در تکواندو ایران نتیجه همین جسارت باشد. ولی چرا باید روی این نفرات که پیش تر دلایل آن را عنوان کردیم ، نام تیم دوم را گذاشت؟

طرح موضوعات اینچنینی تیم ملی تکواندو را از مسیر واقعی خود که همان کسب سه مدال از بازیهای المپیک ریو ۲۰۱۶ است دور خواهد کرد. بهتر نیست اهالی تکواندو به جای پرداختن به حواشی اینچنینی به فکر تدارک مناسب برای آماده سازی هرچه بهتر تکواندوکاران در راه رسیدن به این هدف باشد؟

تیم ملی تکواندو و در راس آنها بیژن مقانلو اکنون به استراحت نیاز دارد تا پس از دور کردن خستگی دو سال حضور مداوم و پرفشار در مسابقات مختلف با ریکاوری مناسب به تمرینات بازگشته و کار را برای حضور در المپیک آغاز کند.

شاید اگر پولادگر به عنوان رئیس فدراسیون تکواندو بعد از باخت به آذربایجان در کنار کادر فنی و اعضای تیم ملی می ماند و همفکری و حمایت می کرد اکنون شاهد چنین حواشی نبودیم. اگر حضور دو ایرانی در جمع بهترین های دنیا بازتاب خبری گسترده ای در ایران نداشت شاید بازهم حاشیه ای بروز نمی کرد.

رسانه‌های داخلی تنها خبر بهترین های جام جهانی را پوشش داده و از هرگونه قضاوتی خودداری کردند اما متاسفانه بازهم مقصر اصلی معرفی شدند. این درحالی است که خبرنگاران حوزه رزمی در طول این مسابقات شب ها را بیدار بودند تا بتوانند بهترین پوشش را از این مسابقات داشته باشند. شایسته نیست در چنین مواقعی رسانه ها را عامل ایجاد حاشیه معرفی کرد.