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۱۶ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۳۵

غلامحسين اميرخاني در نشست مطبوعاتي مكتب اصفهان:

تجديد خاطره با هنرهاي ناب ايراني محور برگزاري گردهمايي مكتب اصفهان است

تجديد خاطره با هنرهاي ناب ايراني محور برگزاري گردهمايي مكتب اصفهان است

يكي از دلايل برگزاري گردهمايي مكتب اصفهان، تجديد خاطره با هنرهاي ايراني است كه به واسطه قدمت فرهنگي ،ريشه درباورهاو آيين ما دارد.

به گزارش خبرنگارتجسمي "مهر"، " غلامحسين اميرخاني " ، دبير بخش خوشنويسي گردهمايي مكتب اصفهان، با اعلام اين مطلب گفت : بررسي هنرهاي ممتاز ايراني ازتبعات واتفاقات خوشايندي است كه قراراست درجريان برگزاري گردهمايي مكتب اصفهان انجام شود . اگر دقت كرده باشيد، همواره درسراسر دنيا شاهد حركت هماهنگ هنرها با يكديگرهستيم . اما درايران اين هماهنگي وهمگوني بيشتر ازهرجاي ديگر به چشم مي خورد.

وي افزود : درواقع ، هنرما به واسطه قدمت فرهنگي ،ريشه درباورها وآيين هاي ما دارد و آن ارتباط معنوي وسير تكاملي درآن به چشم مي خورد.تجديد خاطره با هنرهاي ناب ايراني يكي ازاهداف برگزاري اين گردهمايي است .درزمينه خط وخوشنويسي بايد بگويم ، خط به همراه زبان ،درحدود 1300سال پيش متولد و در دوره تيموري به رشد قابل توجهي دست يافت . سرانجام به حالت چليپا نويسي جريان يافت و دردوره صفويه به اوج واقتدار رسيد .  ميرعماد يكي از هنرمندان بزرگ دراين حيطه به شمار ميرود كه علاوه برهنرخوشنويسي اش ، منش ورفتاروي نيز همواره سرلوحه هنرمندان بوده است .

" اميرخاني " در ادامه خاطرنشان كرد : درواقع تعامل خوشنويسي با معماري ، كتاب آرايي و سايرهنرهاعرصه جديدي را گشود وتوانست به درخشش خاصي دست يابد .

کد مطلب 300060

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