تجديد خاطره با هنرهاي ناب ايراني محور برگزاري گردهمايي مكتب اصفهان است

به گزارش خبرنگارتجسمي "مهر"، " غلامحسين اميرخاني " ، دبير بخش خوشنويسي گردهمايي مكتب اصفهان، با اعلام اين مطلب گفت : بررسي هنرهاي ممتاز ايراني ازتبعات واتفاقات خوشايندي است كه قراراست درجريان برگزاري گردهمايي مكتب اصفهان انجام شود . اگر دقت كرده باشيد، همواره درسراسر دنيا شاهد حركت هماهنگ هنرها با يكديگرهستيم . اما درايران اين هماهنگي وهمگوني بيشتر ازهرجاي ديگر به چشم مي خورد.

وي افزود : درواقع ، هنرما به واسطه قدمت فرهنگي ،ريشه درباورها وآيين هاي ما دارد و آن ارتباط معنوي وسير تكاملي درآن به چشم مي خورد.تجديد خاطره با هنرهاي ناب ايراني يكي ازاهداف برگزاري اين گردهمايي است .درزمينه خط وخوشنويسي بايد بگويم ، خط به همراه زبان ،درحدود 1300سال پيش متولد و در دوره تيموري به رشد قابل توجهي دست يافت . سرانجام به حالت چليپا نويسي جريان يافت و دردوره صفويه به اوج واقتدار رسيد . ميرعماد يكي از هنرمندان بزرگ دراين حيطه به شمار ميرود كه علاوه برهنرخوشنويسي اش ، منش ورفتاروي نيز همواره سرلوحه هنرمندان بوده است .

" اميرخاني " در ادامه خاطرنشان كرد : درواقع تعامل خوشنويسي با معماري ، كتاب آرايي و سايرهنرهاعرصه جديدي را گشود وتوانست به درخشش خاصي دست يابد .