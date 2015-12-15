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۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۴۶

علی اصغر فانی انتقاد کرد:

تاثیر منفی تصمیمات کارشناسی نشده بر نظام تعلیم و تربیت

تاثیر منفی تصمیمات کارشناسی نشده بر نظام تعلیم و تربیت

وزیر آموزش و پرورش گفت: متاسفانه شاهدیم تصمیمات کارشناسی نشده آثار بدی برای نظام تعلیم و تربیت داشته و در مقابل تصمیمات مبتنی بر نظارت کارشناسانه آثار خوب و ماندگار بر جا گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی در جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهشگر وزارت آموزش و پرورش که در مدرسه دارالفنون برگزار شد گفت: پژوهش و ارزیابی و نیروی انسانی زیرنظام های سند تحول بنیادین هستند. اگر این دو زیرنظام را ترکیب کنیم از دل آن معلم پژوهنده به دست می آید.

وی افزود: معلم پژوهنده ضمانت کننده تربیت دانش آموز و پژوهشگر است. اگر به دنبال دانش آموز پژوهشگر در آینده هستیم نیاز به معلم پژوهنده داریم و بدون این نیاز دانش آموز پژوهشگر تربیت نمی شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه کلاس های درس از تنوع بالای دانش آموزی برخوردار است، گفت: نباید انتظار داشته باشیم با یک نسخه کلاس ها را اداره کنیم. سال هاست که معلمان اقدام پژوهی می کنند یعنی متناسب با مخاطب روش های تربیت با دانش آموزان را می آزمایند و از طریق پژوهش و آزمون و خطا به مسیر اثربخشی دست می یابند.

فانی تصریح کرد: اقدام پژوهی از فعالیت های خوبی است که از دستاورد هفته پژوهش به دست آمده است و در وزارت آموزش و پرورش به دلیل گستردگی این وزارتخانه نمی توانیم بدون پژوهش و بررسی کارشناسانه تصمیم بگیریم.

وی اضافه کرد: متاسفانه شاهدیم تصمیمات کارشناسی نشده آثار بدی برای نظام تعلیم و تربیت داشته و در مقابل تصمیماتی که مبتنی بر نظارت کارشناسی بوده آثار خوب و ماندگاری بر جای گذاشته است.

کد مطلب 3000608
حبیب احسنی پور

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