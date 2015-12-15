برنامه های کلان آموزش و پرورش باید پیوست پژوهشی داشته باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محی الدین بهرام محمدیان در جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش وزارت آموزش و پرورش که در دارالفنون برگزار شد، گفت: جایگاه پژوهش در سند تحول بنیادین و برنامه درسی دارای اهمیت بالایی است.

وی افزود: برنامه های کلان آموزش و پرورش باید همراه با پیوست پژوهشی باشد و بدانیم در دستگاه تعلیم و تربیت چه باید انجام دهیم.

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: آنچه در آموزش و پرورش توزیع و تبیین می شود مبتنی بر پژوهش است و تلاش جدی ما نیز همین امر بوده است تا از عهده این مسئولیت برآییم. البته باید اعتباربخشی پژوهش نیز اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی بیان کرد: باید در آموزش و پرورش پژوهش را آموزش دهیم اگر دانش آموز با رویش پژوهش آشنا شود یقینا ملکه ذهنش خواهد بود. به همین دلیل در برنامه درسی پایه ششم درس تفکر و پژوهش پایه هفتم، هشتم و نهم تفکر و سبک زندگی را ارائه داده ایم.

حجت الاسلام و المسلمین محمدیان خاطرنشان کرد: در دوره ابتدایی از پایه اول تا پنجم برنامه ها به صورت پژوهش مدار است و آموزش و پرورش فرهنگ و تربیت حلقه متسلی هستند که در دستور کار ما قرار گرفته است.

وی با اشاره به اقدام پژوهی در مدارس گفت: معلمان با مسائل خاصی که در کلاس درس دارند برخورد پژوهش مدارانه می کنند و این اتفاق خوبی است.

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: کمبود منابع مادی برای انجام پژوهش های اساسی وجود دارد و در استان ها مدیران کل اهتمام می کنند تا از منابع استانی در این خصوص بهره مند شوند.