  1. جامعه
  2. آموزش و پرورش
۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۳:۴۵

معاون وزیر آموزش و پرورش:

برنامه های کلان آموزش و پرورش باید پیوست پژوهشی داشته باشد

برنامه های کلان آموزش و پرورش باید پیوست پژوهشی داشته باشد

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش گفت: باید برنامه های کلان آموزش و پرورش همراه با پیوست پژوهشی باشد تا بدانیم در دستگاه تعلیم و تربیت چه باید کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محی الدین بهرام محمدیان در جشنواره تجلیل از برگزیدگان پژوهش وزارت آموزش و پرورش که در دارالفنون برگزار شد، گفت: جایگاه پژوهش در سند تحول بنیادین و برنامه درسی دارای اهمیت بالایی است.

وی افزود: برنامه های کلان آموزش و پرورش باید همراه با پیوست پژوهشی باشد و بدانیم در دستگاه تعلیم و تربیت چه باید انجام دهیم.

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: آنچه در آموزش و پرورش توزیع و تبیین می شود مبتنی بر پژوهش است و تلاش جدی ما نیز همین امر بوده است تا از عهده این مسئولیت برآییم. البته باید اعتباربخشی پژوهش نیز اتفاق بیفتد.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه ریزی درسی بیان کرد: باید در آموزش و پرورش پژوهش را آموزش دهیم اگر دانش آموز با رویش پژوهش آشنا شود یقینا ملکه ذهنش خواهد بود. به همین دلیل در برنامه درسی پایه ششم درس تفکر و پژوهش پایه هفتم، هشتم و نهم تفکر و سبک زندگی را ارائه داده ایم.

حجت الاسلام و المسلمین محمدیان خاطرنشان کرد: در دوره ابتدایی از پایه اول تا پنجم برنامه ها به صورت پژوهش مدار است و آموزش و پرورش فرهنگ و تربیت حلقه متسلی هستند که در دستور کار ما قرار گرفته است.

وی با اشاره به اقدام پژوهی در مدارس گفت: معلمان با مسائل خاصی که در کلاس درس دارند برخورد پژوهش مدارانه می کنند و این اتفاق خوبی است.

معاون پژوهشی وزیر آموزش و پرورش خاطرنشان کرد: کمبود منابع مادی برای انجام پژوهش های اساسی وجود دارد و در استان ها مدیران کل اهتمام می کنند تا از منابع استانی در این خصوص بهره مند شوند.

کد مطلب 3000615
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه