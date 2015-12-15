فارس بیشترین آمار ابتلا به سالک را در کشور دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد هادی ایمانیه ظهر سه شنبه در مراسم افتتاحیه هجدهمین کنگره بهداشت محیط ایران بیان کرد: با وجود اینکه آموزش مردم در زمینه سلامت یکی از کم هزینه ترین و پرفایده ترین کارهای این حوزه است باعث کاهش بسیاری از هزینه می شود ولی این امر یکی از نقاطی است که درباره آن غفلت شده است.

وی افزود: نمی توان بدون آگاه سازی و توجیح مردم درباره مسائل به موفقیت رسید.

وی با بیان اینکه بدون همکاری ارگان ها نمی توان بسیاری از مشکلات سلامت را حل کرد گفت: روز گذشته در جلسه ای با حضور استاندارد مطرح کردیم که مثلا در رابطه با مسئله ای مانند بیماری سالک وزارت بهداشت نمی تواند به تنهایی به توفیقاتی دست یابد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز با اشاره به اینکه فارس بیشترین آمار ابتلا به سالک را در کشور داراست افزود: طی جلسه با استاندارد تصمیم بر این گرفته شد که جلسه ای با حضور فرمانداران و مسئولان ۱۸ ارگان کشور برگزار شود تا طی آن در زمینه مهار این بیماری به بحث بپردازیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شیراز بیان کرد: در زمینه آلودگی شیراز مدت ها علوم پزشکی با شهرداری چانه زنی هایی داشته که در نهایت قرار شد که در نقاط مرکزی شهر که آلودگی بیشتر است عبور و مرور محدود تر شود ولی الان سه سال است که شهرداری در زمینه اجرای این طرح با نیروی انتظامی در حال مذاکره است.

ایمانیه همچنین گفت: امیدواریم که کنگره بهداشت محیط ایران برای فارس سرآغاز جهشی در سلامت محیط، رعایت ضوابط زیست محیطی و انجام اقدامات جدید باشد.