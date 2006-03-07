محمد علي رامين در گفتگو با "مهر"، با اشاره به حمايت گسترده ملت ازفعاليتهاي هسته اي ايران تاكيد كرد : ايران در مقطعي سرنوشت ساز براي برخورداري يا محروم ماندن از حقوقي مسلم قرار گرفته است و در اين مقطع هيچ مسوولي حق اغماض يا تعلل در پيشرفت كشور را ندارد .
وي با اشاره به همكاريهاي گسترده و بي سابقه ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي، تعليق بي دليل فعاليتهاي هسته اي ايران را صرفا براي خاموش ساختن بهانه جويي ها دانست و گفت : نبايد بار ديگر فريب بخوريم و تحت تاثير توقعات زورگويانه و بهانه جويي ها قرار بگيريم .
اين تحليل گر مسائل بين الملل با تاكيد بر بي نيازي ايران به گفتگوهاي جاري با اروپا و روسيه گفت : فعاليتهاي هسته اي ايران هيچ ايراد فني و حقوقي ندارد بايد اجازه دهيم آمريكا از آخرين حربه خود در اين زمينه يعني شوراي امنيت هم استفاده كند ، اختلاف نظر هاي جدي بر سر اعمال تحريم عليه ايران اجازه هيچ اقدام جدي را به شوراي امنيت نخواهد داد و اين شورا را به تصميمي سخت گيرانه نخواهد رساند .
رامين همچنين بر ضرورت ادامه همكاري ها با آژانس بين االمللي انرژي اتمي اشاره كرد و گفت : ان پي تي ايراداتي دارد اما كليت آن به عنوان ميثاقي بين المللي معتبر و مطابق با انديشه هاي ماست .
واكنش هاي احتمالي ايران به تصميم شوراي حكام (8)
بازگشت به دوران تعليق غيرممكن است / شوراي امنيت توان تصميم سخت عليه ايران را ندارد
يك تحليلگر مسائل بين الملل رفتن پرونده ايران به شوراي امنيت را به معناي استفاده آمريكا از آخرين حربه جنگ رواني خود خواند.
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