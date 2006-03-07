بازگشت به دوران تعليق غيرممكن است / شوراي امنيت توان تصميم سخت عليه ايران را ندارد

محمد علي رامين در گفتگو با "مهر"، با اشاره به حمايت گسترده ملت ازفعاليتهاي هسته اي ايران تاكيد كرد : ايران در مقطعي سرنوشت ساز براي برخورداري يا محروم ماندن از حقوقي مسلم قرار گرفته است و در اين مقطع هيچ مسوولي حق اغماض يا تعلل در پيشرفت كشور را ندارد .



وي با اشاره به همكاريهاي گسترده و بي سابقه ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي، تعليق بي دليل فعاليتهاي هسته اي ايران را صرفا براي خاموش ساختن بهانه جويي ها دانست و گفت : نبايد بار ديگر فريب بخوريم و تحت تاثير توقعات زورگويانه و بهانه جويي ها قرار بگيريم .



اين تحليل گر مسائل بين الملل با تاكيد بر بي نيازي ايران به گفتگوهاي جاري با اروپا و روسيه گفت : فعاليتهاي هسته اي ايران هيچ ايراد فني و حقوقي ندارد بايد اجازه دهيم آمريكا از آخرين حربه خود در اين زمينه يعني شوراي امنيت هم استفاده كند ، اختلاف نظر هاي جدي بر سر اعمال تحريم عليه ايران اجازه هيچ اقدام جدي را به شوراي امنيت نخواهد داد و اين شورا را به تصميمي سخت گيرانه نخواهد رساند .



رامين همچنين بر ضرورت ادامه همكاري ها با آژانس بين االمللي انرژي اتمي اشاره كرد و گفت : ان پي تي ايراداتي دارد اما كليت آن به عنوان ميثاقي بين المللي معتبر و مطابق با انديشه هاي ماست .





کد مطلب 300063