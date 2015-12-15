به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید مصطفی موسوی اصفهانی ظهر سه‌شنبه در همایش استانی «یاوران وقف» در استان همدان بابیان اینکه حوزه‌های علمیه باید برگزاری جلساتی را برای بیان اهمیت وقف اختصاص دهند، عنوان کرد: وقف باید روزبه‌روز تقویت شود.

مدیر حوزه‌های علمیه همدان بابیان اینکه وقف از مسائل مهمی است که حفظ اسلام را پی‌ریزی کرده است، ادامه داد: یکی از نتایج پیروزی انقلاب اسلامی، خون شهدا و زحمات امام راحل(ره) احیا سنت‌های فراموش‌شده اسلام بود.

آیت‌الله موسوی اصفهانی بابیان اینکه نماز جمعه از برنامه‌های اسلامی بود که به فراموشی سپرده‌شده بود، اظهار داشت: احیا نماز جمعه نیز از برکات انقلاب اسلامی است.

وی بابیان اینکه از نماز جمعه به عنوان مادر انقلاب اسلامی‌ یاد شده است، افزود: تمام کمک‌ها به جبهه، تجلیل از شهدا، تبیین مسائل سیاسی و اقتصادی در سایه احیا نماز جمعه صورت گرفت.

مدیر حوزه‌های علمیه همدان بابیان اینکه برگشت وقف یکی دیگر از برکات خون شهدا و انقلاب اسلامی است، بیان کرد: طاغوتیان بسیاری از موقوفات را از بین بردند اما این موقوفات به برکت خون شهدا و انقلاب اسلامی دوباره احیا شد.

آیت‌الله موسوی اصفهانی بابیان اینکه همه باید در جلسات از اوقاف و وقف و مراکزی که نافع دین هستند تبلیغ کنیم، عنوان کرد: وقف باعث حفظ دین خدا شده است.

وی بابیان اینکه علما توانسته‌اند در کنار ثروتمندان واقف ۱۴ قرن دین خدا را حفظ کنند، ادامه داد: اداره اوقاف باید وضعیت برگرداندن اوقافی که تصاحب‌شده بود را به‌صورت شفاف به مردم گزارش دهد.

مدیر حوزه‌های علمیه همدان بابیان اینکه توجه به نیات واقفین یکی دیگر از وظایف اوقاف است، اظهار کرد: باید از اوقاف و وقف طبق موازین شرعی نگهداری کنیم چراکه هدف اجرا و توجه به موازین شرعی است.