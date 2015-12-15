تلاش رسانه ها در تبلیغ وقف بسیار تاثیرگذار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس موسوی ظهر سه شنبه درهمایش وقف و رسانه تاکید کرد: اگر خبرنگاران و رسانه ها نبودند هیچکس از این حرکت های بزرگ مطلع نمی شد.

وی ادامه داد: تلاش رسانه ها در تبلیغ وقف بسیار موثر و تاثیرگذار است که باید در این راستا به فکر راهکارهای مناسب برای افزایش همکاری باشیم.

مدیر کل اوقاف و امورخیریه فارس تصریح کرد: وقف های بزرگ استان فارس که از گذشته تاکنون برجا مانده نشان از تاثیر مهم رسانه ها بوده است زیرا خود رسانه و خبرنگاران یک واقف هستند.

واقفین به موضوع رسانه نیز ورود کنند

در ادامه این همایش مدیر کل صدا و سیمای فارس نیز گفت: بیش از دو دهه است که با واژه هایی مواجه هستیم که سیاسیون و نظریه پردازان به آن اشاره کرده اند که از جمله آنها می توان به دهکده جهانی، گفتگوی تمدن ها و تمدن جهانی اشاره کرد.

تقی سهرابی افزود: بعد از پاشیده شدن شوروی سابق، تمدن غرب خود را بی رقیب می دانست و هیچگاه فکر نمی کرد که در گوشه ای از دنیا در کشوری به نام ایران تمدن نوین اسلامی شکل گیرد.

وی یادآور شد: این تمدن رقیب بزرگ غرب شد که در این تمدن نوین اسلامی مباحثی بسیار مهم و بزرگ مانند وقف با اهداف مشخص برای آرامش جامعه وجود دارد که باید در جامعه برای این مهم تعریف مشخص داشته باشیم.

مدیرکل صدا و سیمای فارس تاکید کرد: وقف، آسایش و آرامش برای امروز و فردای جامعه به همراه خواهد داشت که یک مولفه مهم تمدن نوین اسلامی است.

سهرابی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تعامل وقف و رسانه نیز گفت: رسانه ها نباید حریت را با معیشت گره بزنند زیرا اگر چنین شود نمی توانند حرف ها و نقدهای خود را به راحتی بیان کنند.

در ادامه این همایش سردبیر خبرگزاری ایسنا در فارس به عنوان نماینده خبرنگاران نیز گفت: در سالهای ابتدای انقلاب شاهد یک خلع بین وقف و رسانه بودیم زیرا در برخی از مواقع مقدس کردن بیش از حد برخی از امور موجب ایجاد حریمی می شود که افراد با ترس به آن ورود کنند و به همین دلیل موضوع اصلی کنار می رود.

علی محمد پشوتن تاکید کرد: این مشکل در سالهای اخیر با منویات و راهنمایی های مقام معظم رهبری برطرف شد و باعث گردید که رسانه ها تعامل بیشتری را وقف برقرار کنند.

وی تصریح کرد: رسانه منحصر به مکتوبات و رسانه های دیجیتال نیست بلکه تئاتر، سینما، موسیقی و... به عنوان رسانه می توانند در توسعه وقف تاثیر فراوان داشته باشند.

سردبیر خبرگزاری ایسنا ادامه داد: ارتباط بین رسانه و بخش های مختلف باید دو جانبه باشد تا بتوان از تمامی ظرفیت های رسانه استفاده لازم را ببرند که اگر به طور کامل استفاده نشود واکنش منفی به همراه خواهد داشت.

پشوتن تاکید کرد: واقفین و خیرین در حوزه رسانه نیز وارد شوند که این تعامل دوجانبه شود و تداوم داشته باشد.