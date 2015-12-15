۲۵ میلیارد تومان به پروژه بزرگراه کمربند جنوبی مشهد تخصیص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای شورای اسلامی شهر مشهد ظهر سه شنبه در نود و یکمین جلسه علنی شورا که در تالار شهر برگزار شد با تخصیص مبلغ ۲۵ میلیارد تومان اعتبار از سوی شهرداری به پروژه بزرگره کمربند جنوبی موافقت کردند.

یک عضو شورای اسلامی شهر مشهد نیز در این نشست و در خصوص لایحه تخصیص ۲۵ میلیارد تومان به پروژه بزرگراه کمربند جنوبی اظهار داشت: این پروژه نزدیک به دو سال است که دچار رکود شده است.

علی اصغر نخعی راد افزود: حتی اگر این پروژه ضرورت اجرایی نداشته باشد نمی توان براساس منطق مدیریتی و اقتصادی به دلیل اختصاص ندادن اعتبار این سرمایه را با این حجم به مدت دو سال در وضعیت رکود نگهداشت.

مدیر نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری مشهد نیز در این نشست و در خصوص پرداخت نقدی بخشی از مطالبات پیمانکار پروژه بزرگراه کمربند جنوبی ابراز کرد: این پروژه با پیشرفت ۵۰ درصد توسط شرکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به عنوان پیمانکار در دست اجراست.

محمود ریحانی با بیان اینکه طول کل پروژه کمربند جنوبی از انتهای بلوار شهید برونسی تا اتوبان مشهد ـ باغچه ۲۷ کیلومتر است، افزود: براساس برنامه ریزی های انجام شده این پروژه در دو مرحله اجرا می شود که در حال حاضر به دلیل کمبود نقدینگی با رکود مواجه شده است.

وی با اشاره به قراداد شهرداری با پیمانکار اجرای این پروژه تامین هزینه ها را از طریق تهاتر و واگذاری زمین اعلام کرد و گفت: با تخصیص این ۲۵ میلیارد تومان از سوی شهرداری مشهد به جای واگذاری زمین قطعا پروژه از رکود خارج خواهد شد.

مدیر نظارت بر پروژه های عمرانی شهرداری مشهد از جمله مزایای افتتاح این بزرگراه را کاهش بار ترافیک در بلوارهای موازی مانند وکیل آباد، پیروزی، بلوار فکوری و شهید کلانتری مشهد دانست و اضافه کرد: اعتبار اختصاص داده شده به این پروژه فقط برای خرید آرماتور و آهن آلات هزینه خواهد شد.