سرانه تولید زباله هر فرد در شیراز ۶۹۰ گرم است

به گزارش خبرنگار مهر، رمضان امینی ظهر سه شنبه در افتتاحیه کنگره بهداشت محیط ایران بیان کرد: در شیراز روزانه ۹۵۴ تن پسماند و هشت هزار تن خاک نخاله تولید می شود که ۶۸ درصد از پسماندها تر و ۳۲ درصد باقی مانده خشک هستند.

وی با بیان اینکه سعی کرده ایم تولید پسماند را در شیراز کاهش دهیم، گفت: سرانه تولید پسماند در شیراز از ۷۲۵ تن در سال ۸۵ به ۶۹۰ گرم به ازای هر نفر در سال ۹۴ کاهش پیدا کرده است.

معاون اجرایی شهردار شیراز گفت: در زمینه فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به مردم برای کاهش پسماند گام هایی برداشته ایم ولی هنوز در اول راه قرار داریم.

امینی بیان کرد: با یک سرمایه گذاری در حدود ۳۵ میلیون تومان توانسته ایم بخش حمل و نقل پسماند شیراز را کاملا مکانیزه کنیم.

وی بیان کرد: در گذشته برگ های جمع شده در سطح شهر همراه با سایر زباله قرار می گرفتند ولی هم اکنون روزانه هزار تن برگ جمع آوری شده از شهر در سایت کود سبز مورد استفاده قرار می گیرد و تفکیک از مبدا زباله ها در شیراز از ۵۰ تن به ۷۰ تن افزایش یافته است.

معاون اجرایی شهردار شیراز یادآور شد: علت حادثه ای که در سایت دفن زباله شیراز رخ داد و طی آن ما تعدادی از همکاران خود را از دست دادیم، این بود که به مدت ۱۱ سال زباله ها در این سایت دفن شده و ما مدیریت درباره شیرابه ها نداشتیم ولی امروز به مرحله ای رسیده ایم که بتوانیم این معضل را حل کنیم.

امینی با بیان اینکه حاشیه نشینی نیز خود مشکلات بهداشت محیطی زیادی را به همراه دارد گفت: هر چه جمعیت بیشتر باشد نیاز و به تبع آن تاثیر انسان نیز بر محیط بیشتر می شود و در نتیجه آلودگی افزایش می یابد.