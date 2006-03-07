قهرماني زود هنگام تيم هندبال فولاد مباركه سپاهان

به گزارش خبرنگار"مهر" دور برگشت از هفته هفتم مسابقات هندبال ليگ برتر كشور از فردا چهارشنبه 17 اسفند ماه با برگزاري چهار ديدار در استان هاي تهران، اصفهان، خوزستان و يزد پيگيري خواهد شد.

بنابراين گزارش، تا اين مرحله از مسابقات ، فولاد سپاهان قهرماني خود را در اين دوره از رقابت ها مسجل كرده و جواز حضور در مسابقات باشگاه هاي آسيا را كسب كرده است.

تيم هاي هپكو اراك، شهرداري كرمان و دانشگاه آزاد كه عنوان هاي دوم تا چهارم جدول مسابقات را دارند براي كسب عنوان دوم و كسب جواز حضور در مسابقات باشگاه هاي آسيا رقابت هاي سنگيني را در دوهفته پاياني اين ليگ پيش رو خواهند داشت.

برنامه بازي هاي اين هفته به شرح زير است:

فولاد مباركه اصفهان با هپكو اراك به ميزباني اصفهان

نيروي زميني با شهرداري كرمان به ميزباني تهران

تربيت بدني بهبهان با شهرداري تبريز به ميزباني بهبهان

شهبد قندي يزد با كابل خودرو سبزوار به ميزباني يزد