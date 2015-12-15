به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته علمی پژوهشی انجمن بازیگران خانه تئاتر دومین نشست نمایشنامه خوانی خود را با اثر تازه فارس باقری ادامه خواهد داد. این انجمن دور تازه نمایشنامه خوانی خود را با نمایشنامه ای از محمد چرمشیر در ماه گذشته آغاز کرده است.

محمودرضا رحیمی مدیر کمیته علمی پژوهشی در این باره بیان کرد: ضرورت های این دوره در راستای فعالیت های صنفی آشنایی با متون جدید، جذب و انسجام تجربه های بازیگران انجمن خواهد بود.

وی ادامه داد: نمایشنامه خوانی انجمن بازیگران از آبان ۹۴ تا فروردین ۹۵، شنبه آخر هر ماه برگزار می‌شود. به همین منظور ۶ نمایشنامه نویس مطرح تئاتر کشورمان با آثار خود مهمان انجمن بازیگران خواهند بود. همینطور با همکاری‌های به عمل آمده بین انجمن بازیگران خانه تئاتر و خانه هنرمندان، سالن انتظامی همچون گذشته میزبان این حرکت خواهد بود.

وی در پایان تاکید کرد: بدیهی است سعی شده که این جلسات با دیدگاه صنفی و به طور رایگان میزبان عموم علاقه مندان باشد. دومین نمایشنامه خوانی انجمن بازیگران به خوانش نمایشنامه «لوتا پسر خوبی است» نوشته و کار فارس باقری استاد دانشگاه، نویسنده و کارگردان کشور اختصاص دارد که ساعت ۱۶:۳۰ شنبه بیست و هشتم آذر ماه در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان برگزار خواهد شد.

نمایشنامه خوانی انجمن بازیگران خانه تئاتر شنبه های آخر هر ماه در سالن استاد انتظامی خانه هنرمندان با حضور هنرمندان برگزار خواهد شد.