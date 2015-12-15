جوانان خط مقدم مبارزه با اعتياد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدادادی پیش از ظهر امروز دوشنبه در نخستین نشست مجمع مشورتی جوانان خوزستان در سالن جلسات هلالاحمر استان اظهار کرد: با برنامهریزی، میتوانیم نقشآفرینی جوانان را در همه عرصهها تثبیت کنیم و باعث پیشبرد اهداف بالای جمعیت هلالاحمر شویم.
وی افزود: به دنبال فرصتهایی بودیم تا این خلاءها را بتوانیم جبران کنیم که مشارکت فعال مجموعههای توانمند هلالاحمر بهویژه حوزه جوانان میتواند این خلاء را پر کند ولی به سازماندهی و انسجامبخشی نیاز دارند.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان تصریح کرد: مشکلات زیادی جامعه ما را تهدید میکند بهویژه نیروهای جوان، اکنون مشکلاتی دارند که به حل و بررسی نیاز دارد.
اعتیاد، هم تهدید هم ریشه طلاق
خدادادی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که جوانان را تهدید میکند اعتیاد است، گفت: جوانان نقش کلیدی در مبارزه با اعتیاد و آسیبهای اجتماعی دارند و خط مقدم مبارزه با اعتیاد هستند.
وی ادامه داد: اعتیاد و بیکاری، علت و ریشه بسیاری از موارد طلاق و اعتیاد و عامل بیش از ۵۵ درصد طلاقها است.
فضای مجازی جامعه را مدیریت میکند
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان با اشاره به اینکه فضای مجازی جامعه را مدیریت میکند، بیان کرد: به برنامهریزی مناسب برای مدیریت فضای مجازی نیاز داریم که خوشبختانه یکی از برنامههای راهبردی جمعیت برای مقابله با آثار سوء فضای مجازی و کاربرد بهینه آن است.
خدادادی بيان كرد: فضای مجازی، یک فرصت است که میتواند به یک تهدید برای جامعه تبدیل شود. دشمنان نگاه تهدیدآمیزي به فضای مجازی دارند و جامعه به فضای مجازی بهعنوان فرصت نگاه میکند.
وی عنوان کرد: باید با آموزش لازم بتوانیم طریقه کاربری سالم و بهینه فضای مجازی را فراهم کنیم چون روزبهروز در حال گسترش است و فرصتها و تهدیدات بسیاری را برای ما به وجود میآورد.
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خوزستان اضافه کرد: مدیریت فضای مجازی و آگاهی بخشی یکی از ابزارهای مهم موردنظر است تا تحت تأثیر آثار منفی فضای مجاز قرار نگیریم.
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