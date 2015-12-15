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۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۰۷

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان:

جوانان خط مقدم مبارزه با اعتياد هستند

جوانان خط مقدم مبارزه با اعتياد هستند

اهواز- مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان گفت: جوانان نقش کلیدی در مبارزه با اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی دارند و خط مقدم مبارزه با اعتیاد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی خدادادی پیش از ظهر امروز دوشنبه در نخستین نشست مجمع مشورتی جوانان خوزستان در سالن جلسات هلال‌احمر استان اظهار کرد: با برنامه‌ریزی، می‌توانیم نقش‌آفرینی جوانان را در همه عرصه‌ها تثبیت کنیم و باعث پیشبرد اهداف بالای جمعیت هلال‌احمر شویم.

وی افزود: به دنبال فرصت‌هایی بودیم تا این خلاءها را بتوانیم جبران کنیم که مشارکت فعال مجموعه‌های توانمند هلال‌احمر به‌ویژه حوزه جوانان می‌تواند این خلاء را پر کند ولی به سازمان‌دهی و انسجام‌بخشی نیاز دارند.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان تصریح کرد: مشکلات زیادی جامعه ما را تهدید می‌کند به‌ویژه نیروهای جوان، اکنون مشکلاتی دارند که به حل و بررسی نیاز دارد.

اعتیاد، هم تهدید هم ریشه طلاق

خدادادی با بیان اینکه یکی از مشکلاتی که جوانان را تهدید می‌کند اعتیاد است، گفت: جوانان نقش کلیدی در مبارزه با اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی دارند و خط مقدم مبارزه با اعتیاد هستند.

وی ادامه داد: اعتیاد و بیکاری، علت و ریشه بسیاری از موارد طلاق و اعتیاد و عامل بیش از ۵۵ درصد طلاق‌ها است.

فضای مجازی جامعه را مدیریت می‌کند

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان با اشاره به اینکه فضای مجازی جامعه را مدیریت می‌کند، بیان کرد: به برنامه‌ریزی مناسب برای مدیریت فضای مجازی نیاز داریم که خوشبختانه یکی از برنامه‌های راهبردی جمعیت برای مقابله با آثار سوء فضای مجازی و کاربرد بهینه آن است.

خدادادی بيان كرد: فضای مجازی، یک فرصت است که می‌تواند به یک تهدید برای جامعه تبدیل شود. دشمنان نگاه تهدیدآمیزي به فضای مجازی دارند و جامعه به فضای مجازی به‌عنوان فرصت نگاه می‌کند.

وی عنوان کرد: باید با آموزش لازم بتوانیم طریقه کاربری سالم و بهینه فضای مجازی را فراهم کنیم چون روزبه‌روز در حال گسترش است و فرصت‌ها و تهدیدات بسیاری را برای ما به وجود می‌آورد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر خوزستان اضافه کرد: مدیریت فضای مجازی و آگاهی بخشی یکی از ابزارهای مهم موردنظر است تا تحت تأثیر آثار منفی فضای مجاز قرار نگیریم.

کد مطلب 3000677

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