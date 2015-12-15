به گزارش خبرنگارمهر، سرهنگ رضا داوودی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: به دنبال دریافت اطلاعاتی مبنی بر جابجایی مقادیری آبمیوه خارجی قاچاق توسط دو قاچاقچی با دو دستگاه کامیون به سمت پلدختر، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران این فرماندهی قرار گرفت.

وی اظهار داشت: ماموران در محور اندیمشک- پلدختر مستقر شده و با مشاهده دو کامیون حامل بار که از استان های جنوبی کشور به پایتخت بارگیری شده بودند، مشکوک و آنها را توقیف کردند.

فرمانده انتظامی پلدختر خاطر نشان کرد: در بازرسی از خودروهای توقیف شده مقادیر زیادی انواع آب میوه های خارجی قاچاق به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال فاقد مجوز گمرکی كشف شد.

سرهنگ داوودی داوودی گفت: در این خصوص دو قاچاقچی دستگیر و همراه محموله های مکشوفه تحویل مراجع قضائی شدند.