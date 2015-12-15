۲۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۳۳

نمایشگاه طراحی و کاریکاتور در خانه هنرمندان

نمایشگاه «مروری بر آثار کیومرث کیاست» کارتونیست و نقاش پیشکسوت، جمعه ۲۷ آذرماه ساعت ۱۷ در نگارخانه «زمستان» خانه هنرمندان ایران افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ۵۵ اثر منتخب از ۴۰ سال فعالیت هنری کیومرث کیاست در نگارخانه «زمستان» خانه هنرمندان ایران به نمایش درمی‌آید.

آخرین نمایشگاه انفرادی کیومرث کیاست در سال ۱۳۶۸ در گالری «شیخ» برگزار شد و آخرین نمایشگاه گروهی این هنرمند در سال ۱۳۸۹ بوده است.

نمایشگاه «مروری بر آثار کیومرث کیاست» تا ۷ دی‌ماه ادامه خواهد داشت و علاقه‌مندان می‌توانند برای تماشای این آثار، همه‌روزه از ساعت ۱۳ تا ۲۰ به نشانی خیابان آیت‌الله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.

کد مطلب 3000686
عطیه موذن

