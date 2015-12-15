نمایشگاه طراحی و کاریکاتور در خانه هنرمندان

به گزارش خبرگزاری مهر، ۵۵ اثر منتخب از ۴۰ سال فعالیت هنری کیومرث کیاست در نگارخانه «زمستان» خانه هنرمندان ایران به نمایش درمیآید.
آخرین نمایشگاه انفرادی کیومرث کیاست در سال ۱۳۶۸ در گالری «شیخ» برگزار شد و آخرین نمایشگاه گروهی این هنرمند در سال ۱۳۸۹ بوده است.
نمایشگاه «مروری بر آثار کیومرث کیاست» تا ۷ دیماه ادامه خواهد داشت و علاقهمندان میتوانند برای تماشای این آثار، همهروزه از ساعت ۱۳ تا ۲۰ به نشانی خیابان آیتالله طالقانی، خیابان شهید موسوی شمالی، باغ هنر، خانه هنرمندان ایران مراجعه کنند.
