میزبانی هفت استان برای جشنواره تئاتر فجر استانی

به گزارش خبرنگار مهر نشست رسانه ای دبیر بخش استان های سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر صبح امروز سه شنبه ۲۴ آذرماه با حضور اهالی رسانه در خبرگزاری مهر برگزار شد. در این نشست رسانه ای که به ابتکار گروه هنر خبرگزاری مهر برپا شد، اتابک نادری مدیر هماهنگی تئاتر استان ها حاضر بود و به تشریح برنامه‌های استانی این دوره جشنواره تئاتر فجر پرداخت.

در ابتدای این نشست اتابک نادری عنوان کرد: از دوره بیست و هشتم جشنواره تئاتر فجر قرار بر این شد که از تئاتر تمرکززدایی شود تا هنرمندان شهرستان ها و مخاطبان آن‌ها هم سهمی در جشنواره داشته باشند. به همین منظور جشنواره فجر استانی به عنوان یک بخش مستقل در چند استان برگزار می‌شود .

وی افزود: طبق نظر سعید اسدی دبیر این دوره جشنواره تصمیم گرفتیم امسال جشنواره فجر استانی منتخبی از آثار برگزیده جشنواره استانی باشد که از این میان ۲ یا ۳ کار انتخاب شده و در بخش مرور حضور پیدا می‌کنند. همچنین استان ها می توانند کار خیابانی در جشنواره داشته باشند و این امکان نیز برای‌شان فراهم است که همزمان در استان‌شان فعالیت های جنبی چون نمایشگاه عکس، کتاب و ورک شاپ نیز برگزار کنند.

نادری یادآور شد: با این توصیف جشنواره مناطق حذف شده است و از این پس برگزیدگان جشنواره های استانی به جشنواره تئاتر فجر راه پیدا می کنند بر این اساس مدیرکل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی استان به عنوان رئیس جشنواره فجر استانی معرفی می شود که او نیز دبیر بخش استانی را انتخاب می کند. ما دوره های قبل را مورد آسیب شناسی قرار دادیم تا بتوانیم به ساختار نظام‌مندی از این دوره از جشنواره دست پیدا کنیم. طبق فراخوانی که اعلام کردیم ۹ استان برای برگزاری جشنواره فجر استانی اعلام آمادگی کردند که با بررسی امکانات پذیرایی و اجرایی این تعداد به به ۷ استان رسید.

جشنواره تئاتر فجر در ۷ استان

دبیر بخش استان های جشنواره تئاتر فجر درباره اسامی استان های حاضر در بخش فجر استانی گفت: استان های یزد، گلستان، البرز، خراسان رضوی، بوشهر، فارس و آذربایجان شرقی استان هایی هستند که برای برپایی جشنواره فجر استانی انتخاب شدند که قرار است بین ۱۵ تا ۳۰ دی ماه این ۷ جشنواره فجر استانی برگزار شود.

در بخش دیگری از این نشست اتابک نادری درباره آثار رسیده به جشنواره های استانی بیان کرد: به غیر از یزد که تا ۲۰ مهرماه باید جشنواره استانی اش را برگزار می کرد و بنا به دلایلی این اتفاق هنوز رخ نداده ما در همه استان ها جشنواره استانی را برگزار کردیم. کلا ۲۷۱ اثر در جشنواره های استان ها حضور داشتند که از آن میان ۷۱ اثر جزو آثار منتخب بودند که به بخش گزینش برای حضور در جشنواره فجر راه یافتند. از ۷۱ نویسنده این بخش ۷ نفر زن و بقیه مرد بودند و متاسفانه در این دوره از جشنواره تعداد کارگردان های زن کم هستند و ۶۸ کارگردان مرد و تنها ۳ کارگردان زن خواهیم داشت.

نادری با اشاره به تلاش برای مستقل شدن تئاتر در استان ها گفت: امسال تئاتر استان ها باید مستقل تر تصمیم گیری کنند و در رویدادهای تئاتری سهیم باشند. حتی امسال استان ها مختار بودند که داوران جشنواره را خودشان از تهران یا شهرهای دیگر انتخاب کنند. البته اعتراض ها و اختلاف نظرهایی هم در این زمینه وجود داشته که چرا مرکز هنرهای نمایشی انتخاب داوران را بر عهده نگرفته است.

وی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در این باره که به تئاتر استان ها بی توجهی می شود و همه هنرمندان استان های مختلف تنها فکر و ذکرشان حضور در جشنواره تئاتر فجر است زیرساختهای لازم برای تئاتر در همه استانها موجود نیست و از همین روست که تنها ۷ استان برای برپایی جشنواره فجر استانی اعلام آمادگی می کند و همچنین سهم کم تئاتر استان در جشنواره تئاتر فجر گفت: من خودم بچه تئاتر شهرستان هستم و با تمام مشکلات و سختی های تئاتر کار کردن در شهرستان دارد، آشنا هستم. همین بی توجهی باعث شده که در پیکره تئاتر کشور با عدم برنامه ریزی رو به رو باشیم. متاسفانه برخی تصور می کنند که رئیس مرکز هنرهای نمایشی، رئیس کل تئاتر ایران است و باید همه مسئولیت ها را برعهده بگیرد و همه بودجه ها و هزینه تئاتر استان ها نیز باید از طریق اداره کل هنرهای نمایشی تامین شود و حتی فکر می کنند من به عنوان مدیر هماهنگی تئاتر استان ها رسیدگی به همه وظایف تئاتر استان ها را برعهده دارم.

مسئول اول و آخر تئاتر در هر استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هر استان است

نادری تصریح کرد: در واقع این طور نیست و رئیس تئاتر و مسئول اول و آخر تئاتر در هر استان، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هر استان است اما برخی از مدیرکل های استان ها تمایلی به اجرای تئاتر در استانشان ندارند. مثلا مدیر کلی مثل مدیر کل استان خراسان رضوی پای کار است و ظرف دو سال گذشته تئاتر شهر خراسان رضوی تبدیل به یک برند شده است و از نظر ما کاملا تئاتر شهر مشهد روی پای خود ایستاده است و دست به تولید آثار می زند. استان فارس و بوشهر هم همین طور هستند اما در برخی از استان ها تفکری سیستماتیک نسبت به جشنواره وجود دارد و فکر می کند طبق بخشنامه باید این جشنواره را برگزار کند.

وی تاکید کرد: به همین علت است که ما امسال همه مسئولیت ها را بر دوش اداره‌کل استان ها گذاشته ایم تا میزان مشارکت و مسئولیت پذیریشان نسبت به تئاتر مشخص شود. متاسفانه این مشارکت در استان های ما هنوز بارور نشده است. معتقدم که اجرای عمومی در استان ها حرف اول و آخر را می زند اما بسیاری از استان ها در این کار تنبلی می کنند. در واقع هویت یک جشنواره استانی به این است که باید آثارش را از میان تولیدات استانی در طول سال انتخاب کند چون این کارها پخته هستند و قبلا اجرای عمومی داشته اند و به راحتی می توانند انتخاب شده و به جشنواره تئاتر فجر راه یابند.

گروه هایی که در شهرهای استانشان اجرا بروند بودجه دریافت می کنند

مدیر امور هماهنگی استان های جشنواره تئاتر فجر ادامه داد: یکی از مشکلاتی که تئاتر شهرستان با آن رو به رو است مشکل سالن اجرا است که مسئله بسیاری مهمی است و در بسیاری از شهرها ما محل دائمی برای اجرای تئاتر نداریم .البته مجتمع های چند منظوره در اکثر شهرها ساخته شده است که باید فعال شوند .

وی همچنین گفت: رویکرد ما این است که جشنواره باید برآیند اجرای عمومی آثار در طول سال باشند نه اینکه تنها راهی برای رسیدن به جشنواره تئاتر فجر. قرار است به جای هزینه ای که صرف حضور گروه ها از استان های مختلف در جشنواره تئاتر منطقه ای می شد این هزینه اختصاص به گروه های نمایشی اختصاص پیدا کند که بروند و در شهرهای دیگر استانشان اجرای عمومی داشته باشند و در این صورت بودجه اجراهای عمومی اشان به آنها تعلثق می گیرد. در واقع نیت ما رویارویی تئاتر با مخاطب است.

برای آثاری که به جشنواره فجر راه می یابد تنوع تولیدات را در نظر گرفت

نادری یادآور شد: من با این امر موافق هستم که مرکز هنرهای نمایشی تبدیل به یک سازمان شود و این سازمان تئاتر کشور در هر استان یک مدیر کل داشته باشد که بتواند در امور تئاتری استان نظارت کند و دیگر هنرمندان شهرستانی تا این اندازه وابسته به اداره کل هنرهای نمایشی نباشند و انتظار نداشته باشند که همه مشکلاتشان در اینجا حل شود.

وی در پاسخ به این پرسش که در جدول بندی جشنواره سالن های مهجور در اختیار گروه های شهرستانی قرار می گیرد گفت: هیچگاه در جشنواره تئاتر فجر این نگاه وجود نداشته است که کارهای استانی و تهرانی را خط کشی کنیم و برخی سالن های پرت افتاده را به آثار استانی اختصاص دهیم چون در برپایی جشنواره خود تئاتر برای ما اهمیت دارد اما در برخی مواقع تشخیص سالن پرت و پرمخاطب امکان پذیر نیست.

نادری ادامه داد: مسأله مخاطب هم بسیار مهم است چون مخاطبان تهرانی بسیاری از گروه های شهرستانی را نمی شناسد بنابراین اگر ما سالنی مثل سالن اصلی تئاتر شهر را به این گروه ها اختصاص دهیم تماشاگر کمی به دیدن آثارشان می رود. بنابراین باید این نکات را برای اختصاص سالن به گروه های نمایشی در نظر گرفت. حتی برخی معتقدند که کارشان در استانشان اول شده اما برای حضور در جشنواره فجر انتخاب نشده اند. در حالی که باید برای آثاری که به جشنواره فجر راه می یابد تنوع تولیدات را در نظر گرفت و به نگاه آن دوره از جشنواره نیز توجه کرد بنابراین خوب یا بد بودن یک نمایش ارتباطی به انتخاب آن برای جشنواره ندارد.

۱۰ اثر استانی حاضر در جشنواره تئاتر فجر سال ۹۴

گفتنی است گروه ارزیابی و انتخاب آثار برگزیده جشنواره های تئاتر استانی، ده اثر را برای حضور در مرحله نهایی سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر انتخاب کرده اند که در تهران روی صحنه می روند . اسامی این تئاترها به شرح ذیل است:

گروه "شادن" با نمایش " آنتولوژی صبح فرحناک یک چاقو" به نویسندگی و کارگردانی رضا گشتاسب از استان کهگیلویه و بویر احمد

گروه " افرا" با نمایش" ادامه مطلب" به نویسندگی و کارگردانی مهدی شایان از استان گیلان

گروه " کربن" با نمایش "تب سرد روی پیشانی داغ" نوشته علی حاتمی نژاد و کارگردانی مهدی ضیا چمنی از استان خراسان رضوی

گروه "ترمینال تئاتر" با نمایش" تعبیر خواب" به نویسندگی و کارگردانی صمد آذرخش از استان قم

گروه " نیما" با نمایش " خانم" به نویسندگی و کارگردانی امیر حسین طاهری از استان کرمان

گروه "هور پاک" با نمایش "ساده با تو با یک ترانه" به نویسندگی وکارگردانی ندا قربانیان از استان البرز

گروه "لال" با نمایش" شرم و دغدغه" به نویسندگی و کارگردانی سید جواد اشکذری از استان خراسان رضوی

گروه" گلینا" با نمایش "مجلس قربانی سنمار" نوشته بهرام بیضایی و کارگردانی شیما جواد پور از استان بوشهر

گروه "نقش جهان " با نمایش "مرگ کسب و کار من است" نوشته صحرا رمضانیان و کارگردانی پیمان کریمی از استان اصفهان

گروه "هویت " با نمایش "یک زندگی بهتر" نوشته مسعود هاشمی نژاد و کارگردانی سید محمدرضا مرتضوی از استان البرز