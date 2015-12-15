«مرگ ماهی» به بخش مسابقه جشنواره هند رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، «مرگ ماهی» به بخش مسابقه سیزدهمین جشنواره فیلم‌ «چنای» هند که از ۲۶ آذرماه تا سوم دی‌ماه برگزار می‌شود، راه یافته است.

در «مَرگِ ماهی» نیکی کریمی، علی مصفا، طناز طباطبایی، ریما رامین‏ فر، بابک کریمی، بهرنگ علوی، حسام محمودی، مروارید کاشیان، پانته‌آ بهرام، بابک حمیدیان، رابعه مدنی، سحر دولتشاهی، کیمیا مرادیان، ملیکا پارسا و حسام رحیمی‌منش ایفای نقش کرده‌اند.

عوامل تولید «مرگ ماهی» عبارتند از نویسنده، تهیه‌کننده و کارگردان: سیدروح‌الله حجازی، مدیر فیلمبرداری: محمود کلاری، تدوین: هایده صفی‌یاری و سپیده عبدالوهاب، طراح چهره‌پردازی: مهرداد میرکیانی، طراح صحنه: کامیاب امین‌عشایری، طراح لباس: گلناز گلشن، آهنگساز: حامد ثابت، صدابردار: وحید مقدسی، صداگذار: امیرحسین قاسمی، جلوه‌های ویژه بصری: جواد مطوری، دستیار اول و برنامه‌ریز: علی افشین‌راد، دستیار تهیه و تولید: هادی علیمحمدی، مدیران تولید: پیمان جعفری و وحید مشاری، مشاور رسانه‌ای: سیدمحمدصادق لواسانی، عکاس: نوید سجادی‌حسینی.