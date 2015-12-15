روند افزایشی مشارکت مردم خراسان جنوبی در حوزه وقف و امور خیریه

به گزارش خبرنگار مهر، وجه اله خدمتگزار ظهر سه شنبه در دیدار با کارکنان اداره کل اوقاف و امورخیریه با بیان اینکه وقف سنتی حسنه و باقیات صالحات مادی و معنوی خیرین است، افزود: اسلام وقف را راهگشایی برای رفع محرومیت های مادی و معنوی جامعه می‌داند.

وی با اشاره به اینکه در قرآن و سخنان ائمه تاکید فراوانی بر وقف و کمک کردن شده است، گفت: طی چند سال گذشته وقف در استان خراسان جنوبی افزایش خوبی داشته است.

استاندار خراسان جنوبی ادامه داد: افزایش وقف در استان نشان دهنده اعتماد مردم نسبت به کار خیر و متولیان اوقاف است.

وی با اشاره به اینکه اگر اقدامات درستی در جهت نیت واقفان و خیرین انجام شود آمار وقفی‌ات افزایش می‌یابد، اظهار داشت: باید در راستای ترویج این سنت حسنه اعتماد مردم را جلب و موقوفات را درست مدیریت کرد.

وی با بیان اینکه وقف ریشه در اعتقادات قلبی مردم دارد، افزود: کمک به هم نوعان دارای آثار و برکات بسیار زیادی است که تاثیر به سزایی در برطرف کردن مشکلات فرهنگی و اقتصادی جامعه می‌کند.

خدمتگزار ضمن اشاره به احیا کردن موقوفات و خدمت رسانی به مردم، ادامه داد: اداره اوقاف باید موقوفات قدیمی و تاریخی را احیا کند.

وی با بیان اینکه واقفان انسان های وارسته ای هستند و اموال خود را در راه خدا هزینه می‌کنند، تصریح کرد: دغدغه این انسان‌ها کمک کردن به نیازمندان و برطرف کردن مشکلات جامعه است.

سرمایه گذاری برای موقوفات چهار شهرستان خراسان جنوبی

مدیرکل اوقاف و امور خیریه خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به وجود هفت هزار موقوفه و ۲۰ هزار رقبه در استان عنوان کرد: شاهد هستیم امروز در کشور و به خصوص استان خراسان جنوبی موقوفه‌خواری جای خود را به موقوفه داری داده است.

حجت الاسلام محمد طاهر گرایلی با اشاره به اینکه اقدامات اوقاف در سال های اخیر منجر به اعتماد بیشتر مردم به وقف و اداره اوقاف شده است، ادامه داد: با این نگاه توانسته‌ایم در پنج سال گذشته ۱۱ هزار و ۱۰۰ هکتار از اراضی موقوفه را به اوقاف برگردانیم.

وی عنوان کرد: طی پنج سال گذشته بیش از دو هزار و ۵۰۰ سند برای موقوفات استان صادر شده است.

وی با بیان اینکه ۱۲۰ امامزاده و مجتمع فرهنگی در استان وجود دارد، بیان داشت: ۹۳ پروژه عمرانی در بقاع متبرکه استان در حال اجرا است.

گرایلی بر استفاده از ظرفیت های سرمایه گذاری در حوزه موقوفات استان تاکید کرد و افزود: تاکنون در اراضی موقوفه شهرستان قائن، بیرجند، بشرویه و فردوس سرمایه‌گذاری شده است.