پروژه دولت همراه رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمايی از پروژه دولت همراه در استان البرز با حضور مرتضی بانک، معاون كل سرپرست نهاد رياست جمهوری، سيد حميد طهايی استاندار البرز، سید مجید صدری مدیرعامل رایتل، رئيس مركز فناوری اطلاعات، ارتباطات و امنيت رياست جمهوری و جمعی از مديران استانی استان البرز و رياست جمهوری برگزار شد.

در اين جلسه مرتضی بانک ضمن خوشامدگويی به استاندار و ديگر حاضرين در جلسه، در خصوص لزوم ايجاد و توسعه زيرساخت دولت همراه و استفاده از سامانه های ميزبانی شده بر بستر آن توضيحاتی ارائه كرد.

معاون كل سرپرست نهاد رياست جمهوری گفت: ارائه اين خدمات توانسته روز به روز نقش برجسته تری در ارائه خدمات دولت، هوشمند سازی اداری و تعاملات دستگاه ها ايفا كند كه در نهايت می تواند موجبات رضايتمندی مردم و تحقق حاكميت و دولت دانا را فراهم آورد.

در ادامه استاندار البرز نیز ضمن تشكر از مجموعه نهاد رياست جمهوری، شركت خدمات ارتباطی رايتل و نيز شركت مخابرات استان تهران، در خصوص توسعه زير ساخت های ارتباطی استان البرز، اظهار داشت: پروژه دولت همراه، گامی موثر در ارائه خدمات دولتی و عمومی بصورت سريع و آسان با هدف ارتقاء عدالت اجتماعی و افزايش رضايتمندی شهروندان با بهره مندی اثر بخش از فناوری های همراه است.

سيد مجيد صدری، مدير عامل شركت خدمات ارتباطی رايتل نیز در این جلسه با بیان این نکته که مالكيت صد در صدی رایتل در اختیار سازمان تامین اجتماعی و بیمه شدگان این سازمان است، گفت: رويكرد اين اپراتور، مشاركت موثر در ايجاد و توسعه دولت همراه با استفاده از همه ظرفيت های موجود ارتباطی كشور است.

صدری افزود: پروژه دولت همراه برای نهاد رياست جمهوری در بستر پرسرعت نسل 3 و 4 تلفن همراه رايتل به اتمام رسيده و فاز پايلوت اين پروژه برای استان البرز، بعنوان استان پيشرو در اين پروژه در حال انجام است که رونمايی آزمايشی از آن در همين جلسه انجام شد.

مدیرعامل رایتل ادامه داد: سعی کرده ایم شبکه ای اختصاصی و با امنیت بسیار بالا، برای نهاد ریاست جمهوری آماده کنیم و آماده ایم این شبکه را توسعه دهیم.

صدری گفت: استانداری البرز با حمایت استاندار از این شبکه استقبال کرد و این پروژه برای این مرکز به صورت پایلوت راه اندازی شده است و ما امیدواریم تا سطح فرمانداری و بخشداری نیز توسعه یابد. ارتباط بین شبکه دولت و شبکه اختصاصی استان البرز اتفاق خوبی بوده است که امیدواریم هرچه سریعتر بتوانیم سایر استان ها را نیز به شبکه مرکزی دولت وصل کنیم.

در پايان اين جلسه نیز، تفاهم نامه همكاری های فناوری اطلاعات و ارتباطات بين نهاد رياست جمهوري و استانداری البرز به امضاء طرفين رسيد.

شایان ذکر است دولت همراه، مدل بالغ شده از دولت الكترونيک و پيشنياز دولت هوشمند است كه در آن از فناوری تلفن همراه و پايانه های هوشمند به عنوان بستری به منظور ارائه خدمات دولتی و عمومی استفاده می شود. چشم انداز دولت همراه، تسريع و تسهيل در ارائه خدمات دولتی و عمومی با هدف ارتقاء عدالت اجتماعی و افزايش رضايت شهروندان از طريق فراگيرسازی دسترسی به خدمات با بهره گيری اثر بخش از فناوری تلفن همراه است.