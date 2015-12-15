امدادرسانی به بیش از ۲۰۰ حادثه دیده طی دو روز گذشته در اصفهان

محسن مومنی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بدنبال بارش باران و برف در استان اصفهان ۱۸۶ نفر توسط امدادگران هلال احمر اسکان داده شدند.

وی بیان داشت: در دو روز گذشته ۱۸ مورد حادثه به مرکز هماهنگی عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر استان اصفهان گزارش شد که ۶۳ نفر نیروی عملیاتی این جمعیت در قالب ۲۴ تیم عملیاتی با همراه داشتن تجهیزات لازم امدادی در عملیات های یادشده بکارگیری شدند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان در ادامه اظهار داشت: ۱۸۶ نفر از مسافران در راه مانده در پایگاه های این جمعیت اسکان داده شده و بسته‌های غذایی اضطراری در بین آنها توزیع شد.

مومنی گفت: به دنبال حوادث گزارش شده در این مدت، ۱۲ نفر مصدوم به مراکز درمانی منتقل و یک نفر به صورت سرپایی درمان که مجموعا ۱۳ نفر توسط نجاتگران این جمعیت امدادرسانی شدند.

وی اظهار داشت: همچنین توسط امداگران این جمعیت به ۲۰۲ نفر حادثه دیده امدادرسانی شد.

مدیر جمعیت هلال احمر استان اصفهان همچنین از آغاز طرح امداد و نجات زمستانی در استان اصفهان خبر داد و اعلام کرد: طرح امداد و نجات زمستانی با حضور و مشارکت عوامل انتظامی، پلیس راهور، راهداری، آتش نشانی، مرکز فوریت های پزشکی و جمعیت هلال احمر در گستره جاده‌های بین شهری و بزرگراه‌های استان از روز گذشته با رژه موتوری عوامل عملیاتی آغاز شد.

وی بیان داشت: جمعیت هلال احمر استان اصفهان امسال در این طرح با کمک ۴۳ پایگاه امداد و نجات مشتمل بر پایگاه‌های ثابت، سیار و موقت، یک پایگاه امداد هوایی، دو پایگاه امدادونجات ساحلی و یک پایگاه امداد کوهستان مشارکت دارد.

مومنی تصریح کرد: همچنین در این طرح علاوه بر مشارکت یک هزار و ۱۷۶ نفر از عوامل عملیاتی و امدادی، از ۴۵ دستگاه آمبولانس، ۲۲ دستگاه خودرو نجات، یک فروند بالگرد، دو دستگاه خودرو ارتباطات و ۱۶ دستگاه خودرو کمک دار امدادی استفاده خواهد شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با هشدار به مردم درباره رعایت نکات ایمنی برای سفر در جاده‌ها تاکید کرد: هموطنان در حد امکان از سفرهای غیرضروری بپرهیزند و اگر سفر آنها ضروری است، سوخت خودرو را کامل کرده و وسایل گرمایشی مانند پتو، لباس کافی و مواد غذایی به همراه داشته باشند.